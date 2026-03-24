Χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον η νέα δημοπρασία για φυσικό αέριο στον Κάθετο Διάδρομο

Άκαρπη αποδείχτηκε η χθεσινή (23.3.2026) δημοπρασία για φυσικό αέριο μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς την Ουκρανία, καθώς δεν εκδηλώθηκε εμπορικό ενδιαφέρον.

Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται εν μέρει ως αποτέλεσμα της ακριβής τιμής που έχει πλέον το φυσικό αέριο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι το ευρωπαϊκό συμβόλαιο TTF έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα, ενώ σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται και στα φυσικά φορτία LNG.

Παράλληλα, έμποροι που μίλησαν στο Montel ανέφεραν ότι ρόλο παίζει και η εποχικότητα, καθώς η ζήτηση έχει υποχωρήσει πλέον σε σχέση με το χειμώνα.

Πάντως, δεδομένου ότι οι Ουκρανοί έχουν ανάγκη να γεμίσουν τις αποθήκες αερίου μέχρι τον επόμενο Νοέμβριο, επιβεβαιώνεται αυτό που βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη: Ότι δηλαδή οι εταιρείες είναι απρόθυμες να αγοράσουν σήμερα ποσότητες, ελπίζοντας ότι ο πόλεμος θα λήξει και θα μπορέσουν να το πράξουν αργότερα και πιο φθηνά.

Ο Κάθετος Διάδρομος αναμένεται να αποτελέσει, πάντως, θέμα συζήτησης στις επαφές που θα έχει αυτή την εβδομάδα η ηγεσία του ΥΠΕΝ στις ΗΠΑ. Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου θα βρεθεί στο Χιούστον κυρίως για τους υδρογονάνθρακες, όμως η παρουσία ολόκληρου του κλάδου στο συνέδριο CeraWeek αποτελεί καλή ευκαιρία και για επαφές για τυχόν νέες συμφωνίες στο αέριο.

Ενδεχομένως αν δεν είχε γίνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να υπογράφονταν νέα εμπορικά συμβόλαια αυτές τις ημέρες στο Χιούστον, ανάμεσα σε ελληνικές, βαλκανικές και αμερικανικές εταιρείες. Όμως, η έντονη αναταραχή στις αγορές ενέργειας ωθεί τους παίκτες αφενός σε συγκρατημένη στάση και αφετέρου σε πιθανή αναθεώρηση της στρατηγικής τους στο εξής.

Έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, το ΥΠΕΝ θα έχει την ευκαιρία να αφουγκραστεί τις απόψεις της διεθνούς αγοράς και να κρίνει προς τα πού πάνε τα πράγματα.