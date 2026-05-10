Aramco: Άλμα 25,5% των καθαρών κερδών στο α’ τρίμηνο ενισχυμένα από την άνοδο του Brent

Άλμα 25,5% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη του πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας Aramco, στο πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω των υψηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας σήμερα (10.5.2026) στο σαουδαραβικό χρηματιστήριο.

H Aramco ανακοίνωσε αυξημένα κέρδη μετά την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των διυλισμένων καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και χάρη στην ανακατεύθυνση των εξαγωγών της μέσω αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν σε σχεδόν 126 δισ. ριάλ (33,6 δισ. δολάρια) το τρίμηνο, σε σύγκριση με 97,5 δισ. ριάλ ένα χρόνο νωρίτερα. Το αποτέλεσμα αυτό ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για κέρδη ύψους 109 δισ. ριάλ.

Τα κέρδη αντανακλούν την αύξηση των τιμών του πετρελαίου τον Μάρτιο -όταν ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς Brent αυξήθηκε κατά περισσότερο από 43%- καθώς το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η τιμή του Brent ανήλθε κατά μέσο όρο γύρω 100 δολάρια τον Μάρτιο, συγκριτικά με 70 πριν από τις εχθροπραξίες, φθάνοντας ακόμα και τα 120 δολάρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπέβαλε στο χρηματιστήριο, η Aramco ανέφερε ότι επωφελήθηκε από την αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου, των καυσίμων και των χημικών προϊόντων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Ο όγκος των πωλήσεων αργού ήταν υψηλότερος σε σύγκριση με πέρυσι, αλλά παρουσίασε μείωση σε τριμηνιαία βάση, ανέφερε η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πούλησε αργό πετρέλαιο στην τιμή των 76,90 δολαρίων το βαρέλι κατά το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τα 64,10 δολάρια το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου και τα 76,30 δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Aramco διατήρησε το τριμηνιαίο μέρισμά της στα 21,9 δισ. δολάρια, αφού είχε αυξήσει τη διανομή κατά 3,5% στο τρέχον επίπεδο στα τέλη του περασμένου έτους. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές -τα κεφάλαια που απομένουν από τις δραστηριότητες μετά την καταγραφή των επενδύσεων και των εξόδων- ήταν χαμηλότερες από το μέρισμα, στα 18,6 δισ. δολάρια το τρίμηνο. Ο δείκτης μόχλευσης της εταιρείας, ένας δείκτης μέτρησης του χρέους, αυξήθηκε στο 4,8% το τρίμηνο από 3,8% στο τέλος του 2025.

Η Aramco έχει προγραμματίσει τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για αύριο Δευτέρα.

Η Aramco, που ανήκει κατά πλειοψηφία στη σαουδαραβική κυβέρνηση, είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που έχει στόχο να ετοιμάσει τη Σαουδική Αραβία, τη χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον κόσμο, για μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.