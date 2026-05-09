ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία για την ΑΜΚ 4 δισ. ευρώ με στόχο τον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος

Η επίσημη έναρξη της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ κατά 4 δισ. ευρώ αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη 14 Μαΐου, οπότε θα συνεδριάσει η γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης για να εγκρίνει την σχετική εισήγηση της διοίκησης.

Η ΑΜΚ σηματοδοτεί την μετάβαση από τα σχέδια για «μικρή ΔΕΗ» που τέθηκαν σε δημόσια συζήτηση στο παρελθόν, στη «διπλή ΔΕΗ», δεδομένου ότι κεντρικό στοιχείο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί – μεταξύ άλλων – από την αύξηση κεφαλαίου είναι ο διπλασιασμός της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητας της ΔΕΗ εκτός Ελλάδας (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία) και σε νέες αγορές (τηλεπικοινωνίες, λιανική, ηλεκτροκίνηση, data centers).

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτροπαραγωγή, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διοίκησης:

Στην Ελλάδα , η ΔΕΗ στοχεύει στην προσθήκη 5 GW έως το 2030 , με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να αυξάνεται σε 13,3 GW, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση, η οποία θα ολοκληρωθεί φέτος, και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα νησιά.

Στη Ρουμανία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ 2025 και 2030 , ώστε να φθάσει τα 5,3 GW, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers (ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου).

Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, ήτοι στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στη σημαντική αύξηση του επενδυτικού του σχεδίου , κυρίως μέσω κατασκευής μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και μονάδων φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 3,5 GW έως το 2030.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Στρατηγικό Σχέδιο στοχεύει στην είσοδο σε νέες χώρες, συγκεκριμένα την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση έως το 2030.

Μεγάλο μέρος της αύξησης έχει ήδη καλυφθεί καθώς το Δημόσιο και η CVC Capital Partners, που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα το 35,3 και το 10,34 % αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ έχουν ανακοινώσει επίσημα την πρόθεση τους να συμμετάσχουν στην αύξηση.

Αναφορικά εξάλλου με την εισήγηση προς τη γενική συνέλευση που προβλέπει αφενός κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας και ταυτόχρονα κατανομή των μετοχών κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους, διευκρινίζεται αρμοδίως από την επιχείρηση ότι θα εφαρμοστεί μηχανισμός που θα διασφαλίζει ότι οι μικρομέτοχοι θα μπορούν, εφόσον, θέλουν, να συμμετάσχουν στην αύξηση προκειμένου να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.