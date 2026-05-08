Fraport: Απάντηση με αιχμές στη Ryanair για το «λουκέτο» στη βάση της Θεσσαλονίκης

Απάντηση στην απόφαση της Ryanair για την απόφαση της τελευταίας να παύσει τη λειτουργεία της βάσης της στη Θεσσαλονίκη, δίνει η Fraport Greece επικαλούμενη την «καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο».

Η Fraport αφήνει αιχμές τη Ryanair σε ανακοίνωση της για το κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη, που θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων (-45%) και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του 2026, ανέφερε πως τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζεται η Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλίσουν τη μείωση κόστους που αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση για τους επιβάτες.

Η Fraport αφήνει αιχμές για τη στάση της Ryanair, τονίζοντας ότι ο επιχειρηματικός σχεδιασμός της αεροπορικής εταιρείας δεν συνδέεται με τις υπηρεσίες στα αεροδρόμια, αλλά έχει να κάνει με το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της ιρλανδικής εταιρείας.

Η Fraport, τονίζει ότι ως ιδιοκτήτρια / διαχειρίστρια των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας έχει επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια για την αναβάθμιση του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες προς το κοινό της.

Πέραν του γεγονότος ότι οι σχετικές ανακοινώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κι όχι στη Θεσσαλονίκη που κατά κύριο λόγο επηρεάζεται από τις αποφάσεις αυτές, είναι προφανές ότι οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας.

Από την πλευρά μας, σεβόμαστε τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Ryanair, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους σημαντικούς συνεργάτες μας, όπως επίσης και οι υπόλοιπες 40 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με περισσότερες από 33 χώρες και 93 προορισμούς.

Ως Fraport Greece, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με συνολική αύξηση 40%, στα εννέα χρόνια που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο μας: το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ροές επιβατών που συνεπάγεται η διαρκής ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής ως διεθνούς προορισμού.