Chevron – Helleniq Energy: Αύριο πέφτουν οι υπογραφές στις συμβάσεις – Τα ορόσημα και οι προοπτικές για την Ελλάδα

Μια νέα σελίδα ανοίγει αύριο (16.2.2026) για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy για την έναρξη των ερευνών στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Πιο συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής παραμένει ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, που εξασφαλίζει τη διοχέτευση τυχόν μελλοντικών κοιτασμάτων στη διεθνή αγορά και αξιοποιεί τις επενδύσεις της Κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy στα θαλάσσια blocks.

Σε συνδυασμό με τις υποδομές ΥΦΑ και τους διασυνδετήριους αγωγούς προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη, ο διάδρομος προβάλλεται ως βασική επιλογή για την υποκατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται σημαντικές εξελίξεις: η έναρξη σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους, η πρώτη γεώτρηση σε μεγάλα θαλάσσια βάθη στο «οικόπεδο» στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – Helleniq Energy, αλλά και οι διαβουλεύσεις στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον για την περαιτέρω ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου προς τη Βορειοανατολική Ευρώπη.

Η αυριανή υπογραφή των συμβάσεων αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την ενεργοποίηση αυτών των στρατηγικών πρωτοβουλιών, που μπορούν να μεταμορφώσουν την ενεργειακή πραγματικότητα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής.