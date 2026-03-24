Ολοκληρώθηκε η συνένωση Allwyn και ΟΠΑΠ: Γίνεται η 2η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως

Η Allwyn, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχειρηματικής συνένωσης της Allwyn International AG και της ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσω της οποίας δημιουργείται η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Allwyn, η συναλλαγή ενώνει δύο εξαιρετικά επιτυχημένες εταιρείες, «χτίζοντας» στη μακροχρόνια συνεργασία τους, η οποία χρονολογείται από το 2013, όταν ο όμιλος KKCG επένδυσε για πρώτη φορά στον ΟΠΑΠ.

Η Allwyn AG, η συνενωμένη εταιρεία, αποτελεί μια κορυφαία, διαφοροποιημένη πλατφόρμα διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, η οποία επωφελείται από:

Ηγετικές θέσεις στην αγορά, σε μεγάλο αριθμό γεωγραφικών περιοχών και προϊοντικών κατηγοριών.

Υψηλό βαθμό διαφοροποίησης σε όρους γεωγραφικών περιοχών, προϊόντων και καναλιών διανομής.

Προηγμένες δυνατότητες στους τομείς της τεχνολογίας, του περιεχομένου, των ψηφιακών λύσεων και της καινοτομίας.

Ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ και ανθεκτική δημιουργία ταμειακών ροών.

Εστίαση στο υπεύθυνο παιχνίδι και συνεισφορά σε κοινωφελείς σκοπούς.

Η πλατφόρμα αυτή τοποθετεί κατάλληλα την εταιρεία, ώστε να συνεχίσει να επιτυγχάνει ισχυρή οργανική ανάπτυξη και να επιδιώκει συμπληρωματικές ευκαιρίες μη οργανικής ανάπτυξης, καθώς και να προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών χρηματικών διανομών.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σηματοδοτεί την κορύφωση μιας διαδικασίας που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Η συναλλαγή εγκρίθηκε από τους μετόχους του ΟΠΑΠ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου του 2026.

Η υποστήριξη των μετόχων του ΟΠΑΠ προς τη συναλλαγή αναδείχθηκε περαιτέρω από το γεγονός ότι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 93% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ διατήρησαν την επένδυση τους στη συνενωμένη εταιρεία, έπειτα από την άσκηση του δικαιώματος εξόδου από περιορισμένο αριθμό μετόχων. Αφού η Allwyn ολοκληρώσει την αγορά των μετοχών από τους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα εξόδου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, γεγονός που αναμένεται να λάβει χώρα τον Απρίλιο, η εταιρεία θα έχει 770.799.070 εκδοθείσες μετοχές σε κυκλοφορία, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. Από αυτές, 166.406.223 μετοχές θα συνιστούν την ελεύθερη διασπορά (ποσοστό 22%), ενώ οι υπόλοιπες μετοχές θα εξακολουθούν να ελέγχονται έμμεσα από την επενδυτική εταιρεία KKCG.

Παραμένει πρόθεση της Allwyn να επιδιώξει την πρόσθετη εισαγωγή της και σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο, όπως αυτό του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης.

Η εταιρεία επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στη διανομή ποσού 0,80 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους, η οποία θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της αγοράς των μετοχών που σχετίζονται με το δικαίωμα εξόδου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι διαθέσιμο πρόγραμμα επανεπένδυσης, περισσότερες λεπτομέρειες για το οποίο θα δημοσιευθούν εν ευθέτω χρόνω. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η εταιρεία αναμένει ότι η μεταφορά της έδρας της στην Ελβετία θα πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn και της KKCG, Karel Komarek, δήλωσε: «Σήμερα, η Allwyn εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο που βασίζεται στη δυναμική που ήδη χαρακτηρίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μας. Τα τελευταία 13 χρόνια, έχουμε αποδείξει ότι δημιουργούμε σημαντική και βιώσιμη αξία για τους μετόχους μας και την κοινωνία, καθώς και μέσα από τις εμπειρίες που προσφέρουμε στους παίκτες. Η πρόοδος αυτή έχει στηριχθεί στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και τη γνήσια δέσμευσή μας στην καινοτομία. Η Allwyn έχει εξαιρετικές προοπτικές στον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο της διασκέδασης και διαθέτουμε την ξεκάθαρη στρατηγική, το μέγεθος, τις δυνατότητες και τη φιλοδοξία να καθορίσουμε το μέλλον του κλάδου».

Ο Robert Chvatal, διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό στρατηγικό ορόσημο για την Allwyn, καθώς ξεκινάμε το «ταξίδι» μας ως ένας εισηγμένος παγκόσμιος ηγέτης, που διαθέτει μια αναβαθμισμένη επιχειρηματική πλατφόρμα, ενισχυμένη οικονομική ευελιξία και μια ομάδα παγκόσμιας κλάσης. Είμαστε σίγουροι ότι οι ηγετικές θέσεις μας στην αγορά, ο υψηλός βαθμός διαφοροποίησης και η δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών μας τοποθετούν κατάλληλα, ώστε να δώσουμε ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη συνεχή δημιουργία αξίας, καθώς επενδύουμε στην καινοτομία και σε μελλοντικές ευκαιρίες στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους και τους εργαζομένους μας, καθώς και τις ρυθμιστικές αρχές, για την υποστήριξή τους στις προσπάθειες μας να ενώσουμε δύο κορυφαίους στο είδος τους οργανισμούς και να δημιουργήσουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία λοταριών και τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως».