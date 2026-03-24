ΔΑΑ: Ρεκόρ επιβατικής κίνησης και το 2025 με αύξηση 6,7% – Κέρδη 207,3 εκατ. ευρώ

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης για μία ακόμη χρονιά κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), με την επιβατική κίνηση να φτάνει τους 34 εκατ. επιβάτες το 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με το 2024.

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα του ΔΑΑ αυξήθηκαν κατά 1,5% σε 675,6 εκατ. ευρώ το 2025, λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης αλλά και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο ΔΑΑ ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ως εξής:

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 1,5% σε 675,6 εκατ. ευρώ το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης αλλά και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ, 7% χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους του ΔΑΑ, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε σε 58,5%.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 207,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, μειωμένα κατά 12,1%, λόγω της εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Οι επενδύσεις της περιόδου ανήλθαν σε 161 εκατ. ευρώ, έναντι 33 εκατ. ευρώ το 2024, αντικατοπτρίζοντας την δυναμική υλοποίηση του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου.

Το πρόγραμμα επέκτασης του Αεροδρομίου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων (MSP) και τον βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών σε κατασκευαστική φάση, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού (MTB) και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (STB) βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η ανάθεση του έργου αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Θα προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος 204,864 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν μέσω του προαιρετικού Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 104,86 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε μετρητά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δίκτυο δρομολογίων του Αεροδρομίου ενισχύθηκε περαιτέρω το 2025, με την Αθήνα να συνδέεται απευθείας, μέσω τακτικών δρομολογίων, με 164 πόλεις-προορισμούς (έναντι 157 το 2024) σε 55 χώρες (αμετάβλητες από το 2024), τα οποία εκτελούνται από 70 αεροπορικές εταιρείες (έναντι 68 το 2024).

Η πρόσφατη κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων συμβάλλει σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα παγκοσμίως, η οποία ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο των αερομεταφορών και των αεροδρομίων. Το 2025, η επιβατική κίνηση που σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή αντιπροσώπευε περίπου το 7,5% της συνολικής κίνησης. Η ΔΑΑ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ωστόσο προς το παρόν δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στην οικονομική επίδοση της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται από την σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, Γεώργιος Καλλιμασιάς, δήλωσε: «To 2025 ήταν ακόμη ένα ισχυρό έτος για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να σημειώνει αύξηση +6,7% και να ανέρχεται σε επίπεδα ρεκόρ, στα 34 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανάκαμψη μετά την πανδημία μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Ανακοινώσαμε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο νέων προορισμών για τους επιβάτες μας, ενώ η Αθήνα αναδείχθηκε ως το δεύτερο πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ και διατηρήσαμε τη δέσμευσή μας για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ασφάλεια και αποδοτική λειτουργία. Το εμβληματικό Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου προχωρά, με την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του μεγαλύτερου πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Ελλάδα, καθώς και των εργασιών για τον νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου. Παράλληλα, η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού και του Δορυφορικού Αεροσταθμού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανάθεση του έργου να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Για το 2026, βασιζόμενοι στην ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση με ένα σαφές πλάνο χρηματοδότησης, καθώς και στην ανθεκτικότητα της ζήτησης αεροπορικού ταξιδιού για την Αθήνα, εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Παράλληλα, θέτουμε τις βάσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη δυναμικότητα και βιώσιμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.»