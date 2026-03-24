Fourlis: Η Quest αύξησε το ποσοστό της πάνω από 10%

Στο 10,53% αυξήθηκε η συμμετοχή της Quest Συμμετοχών στη Fourlis, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24.3.2026).

Το ποσοστό της Quest Συμμετοχών (μέσω της θυγατρικής της iQbility) στη Fourlis ανέρχεται πλέον σε 10,53%, από 5,05% που ήταν στις 20 Φεβρουαρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Φεβρουαρίου είχε ανακοινωθεί η υπέρβαση του ορίου του 5%.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Bloomberg: FOYRK:GA – Reuters: FRLr.AT – ISIN: GRS096003009) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ την 24η Μαρτίου 2026 ότι, λόγω απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η εταιρεία QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει άμεσα και έμμεσα (μέσω της 100% έμμεσης θυγατρικής της iQbility Μ.ΕΠΕ) στην Εταιρεία, ανήλθε του ορίου του 10% κατά την 24η Μαρτίου 2026. Συγκεκριμένα το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 10,53% (10,34% άμεσα και 0,19% έμμεσα) που αντιστοιχεί συνολικά σε 5.464.831 δικαιώματα ψήφου, έναντι του προηγουμένως γνωστοποιηθέντος ποσοστού 5,05% κατά την 20η Φεβρουάριου 2026.