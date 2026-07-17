ElvalHalcor: Θα αποδεχθεί προσφορές ύψους 250 εκατ. ευρώ, στα 4,20 ευρώ η τιμή διάθεσης στην ΑΜΚ

Στα 4,20 ευρώ ορίστηκε η τελική τιμής διάθεσης για την Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της βιομηχανίας ElvalHalcor.

Η γνωστή βιομηχανία χαλκού και αλουμινίου ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της ΑΜΚ μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος από όπου συγκέντρωσε το ποσό των 250 εκατ. ευρώ.

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Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της διαδικασίας που έτρεξε από 13 μέχρι 16 Ιουλίου και έχει ως εξής:

Να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού 250.000.002 ευρώ

Να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Προσφορά σε 4,20 ευρώ ανά Νέα Μετοχή

Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης είναι η ίδια στην ιδιωτική τοποθέτηση και στην ελληνική δημόσια προσφορά.