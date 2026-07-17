H efood περνά στην SSW Partners στο πλαίσιο συμφωνίας Uber με Delivery Herο

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται για την ελληνική αγορά του online delivery μετά τη συμφωνία εξαγοράς της γερμανικής Delivery Hero, μητρικής εταιρείας της efood, από την αμερικανική Uber Technologies έναντι 13 δισ. ευρώ ή 41,5 ευρώ ανά μετοχή.

Mε βάση τη συμφωνία η Delivery Hero υπέγραψε ξεχωριστή συμφωνία με την επενδυτική εταιρεία SSW Partners LP, με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία θα αποκτήσει τις δραστηριότητές της σε 14 αγορές όπου συνυπάρχουν και ανταγωνίζονται η Uber Eats και η Delivery Hero. Αυτή η δομή της συμφωνίας οφείλεται στους κανόνες του ανταγωνισμού. Με άλλα λόγια σε ορισμένες χώρες όπου η Uber και η Delivery Hero αναπτύσσουν ήδη δραστηριότητα ενδέχεται η εξαγορά να δημιουργήσει υπερσυγκέντρωση. Με την μεταβίβαση αυτών των δραστηριοτήτων στο αμερικανικό fund προσπερνώνται αυτά τα εμπόδια αλλά και οι τεχνικές δυσκολίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και δίνεται ο χρόνος για την αναζήτηση δυνητικού αγοραστή αυτών των δραστηριοτήτων της Delivery Hero, όπου περιλαμβάνεται και η efood. Πρόκειται για εξέλιξη με ειδικό βάρος για την τοπική αγορά αφού προοινωνίζεται αλλαγές στον έλεγχο της εταιρείας που ηγείται του κλάδου.

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Ειδικότερα το αμερικανικό fund θα αποκτήσει τα παρακάτω 6 brands σε 14 αγορές της γερμανικής εταιρείας, οι οποίες εκτιμάται ότι δημιουργούν καθαρή αξία περίπου 11 δισ. ευρώ το 2025.

Foodora (Αυστρία, Τσεχία, Νορβηγία και Σουηδία)

(Αυστρία, Τσεχία, Νορβηγία και Σουηδία) Efood (Ελλάδα)

(Ελλάδα) Foody (Κύπρο)

(Κύπρο) Glovo (Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ισπανία)

(Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ισπανία) PedidosYa (Χιλή και Εκουαδόρ)

(Χιλή και Εκουαδόρ) Yemeksepeti (Tουρκία)

Ακόμα 7 brands της Delivery Hery που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε 50 αγορές μεταβιβάζονται στην Uber. Πρόκειται για τα εξής brands: Baedal Minjok, foodpanda, foodora, Glovo, HungerStation, PedidosYa, talabat).

Πώς προχώρησε η συμφωνία

Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων η πολυεθνική σε ανακοίνωσή της, η συναλλαγή κατέστη δυνατή αφού ο μεγαλύτερος μέτοχος της Delivery Hero, η ολλανδική εταιρεία επενδύσεων Prosus, συμφώνησε να πωλήσει το μερίδιό της που ανέρχεται σε σχεδόν 17% έναντι 12,7 δισ. ευρώ. Η εταιρεία Prosus δεσμεύθηκε να αποσυρθεί από την εταιρεία αφού εξαγόρασε την ανταγωνίστρια της Delivery Hero, την Just Eat Takeaway.

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Αν και η Delivery Hero δεν επιχειρεί πλέον στη Γερμανία αφού πούλησε την εγχώρια επιχείρησή της στην Just Eat Takeaway παραμένει μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο εταιρείες διανομής φαγητού, με ισχυρή παρουσία σε όλη την Ασία, τη νότια Ευρώπη, την Αραβική Χερσόνησο και την Αφρική.

Η Uber, που έχει έδρα το Σαν Φρανσίσκο, διαθέτει επίσης τη δική της πλατφόρμα διανομής φαγητού, την Uber Eats, μεταξύ άλλων και σε πολλές γερμανικές πόλεις.