Fraport Greece: Με ρυθμό 4,7% αυξάνεται η επιβατική κίνηση – 5,6 εκατ. ταξίδεψαν τον Ιούνιο από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Στα 5,6 εκατομμύρια ανήλθαν οι επιβάτες που ταξίδεψαν σε ελληνικούς προορισμούς από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece τον φετινό Ιούνιο, αριθμός που εμφανίζεται αυξημένος κατά 4,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα της περσινής χρονιάς.
Πρόκειται για επιπλέον 250.000 επιβάτες που πέρασαν από τα τερματικά των αεροδρομίων της Fraport Greece.
Βασικός παράγοντας που οδήγησε στην αύξηση ήταν η διεθνής επιβατική κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 212.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,7%.
Της ανόδου ηγήθηκαν συγκεκριμένα αεροδρόμια και ιδίως αυτά της Σάμου, της Σκιάθου και της Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο υποδέχθηκε 834 χιλ. επιβάτες, με αύξηση 8% και συνεχή ανάπτυξη, κυρίως λόγω της αυξημένης κίνησης από το Ισραήλ, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ιταλία και τη Γερμανία.
Μεγάλο όγκο επιβατών υποδέχθηκε το αεροδρόμιο Χανίων. Με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου εμφανίζει ανάπτυξη 6,8%, με 661 χιλ. επιβάτες και συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025.
Στην Κέρκυρα, η ισχυρή ανάπτυξη αντανακλάται στους 789 χιλ. επιβάτες με αύξηση 5,5% υποστηριζόμενη από τη διεθνή κίνηση και αγορές όπως το Ισραήλ, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σταθερή δυναμική επιδεικνύει και το αεροδρόμιο της Ρόδου που υποδέχθηκε πάνω από 1,09 εκατ. επιβάτες. Πρόκειται για ανάπτυξη 3,6% σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τροφοδοτούμενη από τις αγορές του Ισραήλ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πολωνίας και της Ιταλίας.
Η κίνηση στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης ξεπέρασε τους 360 χιλ. επιβάτες, με αύξηση 3,8% και κατέγραψε τον υψηλότερο όγκο επιβατών σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, κυρίως λόγω της εγχώριας επιβατικής κίνησης.
Στο δημοφιλές νησί τηςΜυκόνου, το αεροδρόμιο υποδέχθηκε πάνω από 267 χιλ. επιβάτες που σηματοδοτεί αύξηση 5,1%. Η επίδοση αυτή ήρθε κυρίως από την ανάπτυξη της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ.
Επιπλέον αξιοσημείωτη είναι η επίδοση του αεροδρομίου της Σκιάθου με 133 χιλ. επιβάτες και διψήφια ανάπτυξη που προήλθε κυρίως από τις αγορές Ρουμανίας, Σλοβακίας και Ιταλίας (από όπου η αύξηση των επιβατών διαμορφώθηκε σε 144,1%, 129,9% και 27,8%).
Συμπερασματικά, από τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, τον φετινό Ιούνιο, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν τα αεροδρόμια της Σάμου, της Σκιάθου και των Χανίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοναδικό αεροδρόμιο που εμφανίζεται να καταγράφει ελαφρά πτωτική πορεία είναι αυτό της Κω.
Εν τω μεταξύ, τον Ιούνιο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 (82,4% έναντι 84,6%) στα περισσότερα αεροδρόμια, με εξαίρεση αυτά της Ζακύνθου και της Μυκόνου.
Άνοδος από Ισραήλ, Κατάρ και ΗΑΕ
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να είχε περιορισμένο αντίκτυπο στην επιβατική κίνηση, καθώς καταγράφηκε αύξηση από τις χώρες της περιοχής σε ποσοστό 121,5%, με παραπάνω από 70 χιλιάδες επιβάτες να επισκέπτονται τη χώρα μας.
Αν και οι συντελεστές πληρότητας στη Μέση Ανατολή παρουσίασαν ελαφρά μείωση (Ιούνιος 2026: 69,9% έναντι Ιουνίου 2025: 71,1%), η μεγαλύτερη αύξηση των πτήσεων υποδηλώνει ότι η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται.
Η επιβατική κίνηση από το Ισραήλ έχει επιστρέψει στα συνήθη επίπεδα της θερινής περιόδου, με την επιχειρησιακή δραστηριότητα να επεκτείνεται σε πολλά αεροδρόμια. Η ανάκαμψη αυτή υποστηρίχθηκε κυρίως από τις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες Israir, Blue Bird Airways, EL AL και Arkia Israeli Airlines. Συνολικά, αυτό υποδηλώνει ομαλοποίηση των προτύπων της επιβατικής κίνησης (+73 χιλ. επιβάτες / +161,3%).
Επιπλέον, οι πτήσεις από Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τις Qatar Airways και Flydubai συνεχίζουν να ανακάμπτουν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου266 εκατομμύρια επιβάτες.