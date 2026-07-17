Fraport Greece: Με ρυθμό 4,7% αυξάνεται η επιβατική κίνηση – 5,6 εκατ. ταξίδεψαν τον Ιούνιο από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Μεγάλο όγκο επιβατών υποδέχθηκε το αεροδρόμιο Χανίων. Με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου εμφανίζει ανάπτυξη 6,8%, με 661 χιλ. επιβάτες και συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025.

Στην Κέρκυρα, η ισχυρή ανάπτυξη αντανακλάται στους 789 χιλ. επιβάτες με αύξηση 5,5% υποστηριζόμενη από τη διεθνή κίνηση και αγορές όπως το Ισραήλ, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σταθερή δυναμική επιδεικνύει και το αεροδρόμιο της Ρόδου που υποδέχθηκε πάνω από 1,09 εκατ. επιβάτες. Πρόκειται για ανάπτυξη 3,6% σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τροφοδοτούμενη από τις αγορές του Ισραήλ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Πολωνίας και της Ιταλίας.

Η κίνηση στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης ξεπέρασε τους 360 χιλ. επιβάτες, με αύξηση 3,8% και κατέγραψε τον υψηλότερο όγκο επιβατών σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, κυρίως λόγω της εγχώριας επιβατικής κίνησης.

Στο δημοφιλές νησί της Μυκόνου, το αεροδρόμιο υποδέχθηκε πάνω από 267 χιλ. επιβάτες που σηματοδοτεί αύξηση 5,1%. Η επίδοση αυτή ήρθε κυρίως από την ανάπτυξη της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ.

Επιπλέον αξιοσημείωτη είναι η επίδοση του αεροδρομίου της Σκιάθου με 133 χιλ. επιβάτες και διψήφια ανάπτυξη που προήλθε κυρίως από τις αγορές Ρουμανίας, Σλοβακίας και Ιταλίας (από όπου η αύξηση των επιβατών διαμορφώθηκε σε 144,1%, 129,9% και 27,8%).

Συμπερασματικά, από τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, τον φετινό Ιούνιο, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν τα αεροδρόμια της Σάμου, της Σκιάθου και των Χανίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοναδικό αεροδρόμιο που εμφανίζεται να καταγράφει ελαφρά πτωτική πορεία είναι αυτό της Κω.

Εν τω μεταξύ, τον Ιούνιο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 (82,4% έναντι 84,6%) στα περισσότερα αεροδρόμια, με εξαίρεση αυτά της Ζακύνθου και της Μυκόνου.