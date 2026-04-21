Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα: Το ειδικό βάρος της επιχειρηματικής ελίτ που τον συνοδεύει

Συνοδευόμενος από στελέχη της γαλλικής επιχειρηματικής ελίτ έρχεται στη χώρα μας στο τέλος της εβδομάδας ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επίσκεψη του Μακρόν και επιχειρηματικών ηγετών πραγματοποιείται 24 και 25 Απριλίου, σε μια εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία.

Η Ανατολική Μεσόγειος «βράζει» περισσότερο από ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έρχεται να διασφαλίσει τη στρατηγική συμμαχία μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας, σε ένα ευρύτερο αχανές φόντο.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου διαταραχή στην αγορά ενέργειας και ένα μπαράζ ανατιμήσεων στα καύσιμα και τις πρώτες ύλες επιβαρύνοντας το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Πρόκειται για θέματα που είναι στην ατζέντα του Μακρόν και της αποστολής που τον συνοδεύει.

Οι επιχειρηματίες που καταφθάνουν

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα «φέρει» μαζί του σημαντικές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο της Γαλλίας. Έχει πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις στη χώρα μας αλλά όχι πολλές με οργανωμένη επιχειρηματική αποστολή, η οποία αυτή τη φορά συνδέεται με οικονομικό φόρουμ του ΣΕΒ σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο. Υπενθυμίζεται ότι στην επίσημη επίσκεψη του Μακρόν στην στην Αθήνα το 2017, τον είχαν συνοδεύσει 39 επιχειρηματίες.

Κοινό πρόσωπο και στις δύο επισκέψεις είναι ο Gérard Mestrallet, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Γαλλίας για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC), ο οποίος είχε επισκεφτεί τη χώρα μας και το 2017, ενώ είχε διατελέσει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας GDF SUEZ για παραπάνω από 15 χρόνια. Η παρουσία του εδώ «κλείνει το μάτι» στη διασύνδεση της Ινδίας με την Ευρώπη, μέσω και της χώρας μας.

Παρών θα είναι και ο Pierre-Éric Pommellet, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Naval Group. Η Naval Group είχε υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για projects υποβρυχίων και φρεγατών για τις διεθνείς αγορές, με την εταιρεία METLEN. Η Naval Group έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών στη χώρα μας και επιδιώκει να μετατρέψει την Ελλάδα σε κόμβο ναυτικής αμυντικής βιομηχανίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδυάζοντας αμυντικές ανάγκες, βιομηχανική συνεργασία και γεωπολιτική στρατηγική.

Στην Αθήνα θα βρίσκεται επίσης ο Stéphane Boujenah, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext από το 2015, o οποίος πρωταγωνίστησε στην εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μαζί τους θα είναι και ο Bruno Bensasson, διευθύνων σύμβουλος της Akuo, που αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο έργων στην Ελλάδα, με έμφαση σε φωτοβολταϊκά.

Τέλος θα βρίσκονται εδώ ο Thierry Deau, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meridian, μιας επενδυτικής εταιρείας υποδομών, καθώς και ο Pierre-Arthur Lestrade, αντιπρόεδρος για την Ευρώπη, της EDF Power Solutions, με επίκεντρο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Από ελληνικής πλευράς, θα συζητήσουν μαζί τους: Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος (εκτελεστικός πρόεδρος, Metlen Energy & Metals), ο Κρίστιαν Χατζημηνάς (ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Theon International), ο Marcel Cobuz (πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής, TITAN Cement International), ο Ανδρέας Αθανασόπουλος (διευθύνων σύμβουλος, Olympia Group), ο Γιάννης Λουμάκης (διευθύνων σύμβουλος, UniSystems) και ο Αλέξανδρος Μπένος (οικονομικός διευθυντής, Cenergy Holdings).

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα, ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) διοργανώνουν το Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ το Σάββατο 25 Απριλίου, στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο πρόγραμμα του διημέρου, έχουν προβλεφθεί επίσης επαφές των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών των δύο χωρών, Κυριάκου Πιερρακάκη και Roland Lescure, ενώ σε επίπεδο ηγεσίας ο Μακρόν θα έχει την ευκαιρία να επιβεβαιώσει το ρόλο της Γαλλίας ως παράγοντα ασφάλειας στην περιοχή, «επενδύοντας» στην ανάπτυξη των στρατηγικών σχέσεων με την Ελλάδα.

Όλα δείχνουν ότι υπάρχουν τα εχέγγυα για μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, μετά την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία του 2021 και τα εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 5 δισ. ευρώ για τις φρεγάτες Belharra και τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale.