Evergrande: Οι πιστωτές της «κυνηγούν» 45 δισ. δολάρια

Με την κινέζικη Evergrande να καταρρέει μετά το σκάνδαλο με τα ακίνητα που οδήγησε σε ποινή ισόβιας φυλάκισης τον επικεφαλής της, οι πιστωτές της εταιρείας διεκδικούν 45 δισ. δολάρια

Οι πιστωτές της Evergrande γνωρίζουν εδώ και χρόνια ότι θα ανακτήσουν μόλις ένα μικρό μέρος των χρημάτων που τους οφείλονται, στο πλαίσιο μιας από τις μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις εταιρείας στην Κίνα, αλλά το σκάνδαλο με τα ακίνητα έχει οδηγήσει σε οικονομικό ντόμινο.

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Η κατάρρευση της Evergrande άφησε πίσω της υποχρεώσεις άνω των 300 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ενώ οι απαιτήσεις που έχουν καταθέσει οι πιστωτές στο πλαίσιο της διαδικασίας ρευστοποίησης ανέρχονται περίπου στα 45 δισ. δολάρια.

Η διαδικασία εκκαθάρισης προχωρά με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Μέχρι τον περασμένο Αύγουστο, οι εκκαθαριστές (διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων) είχαν πουλήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας μόλις 255 εκατ. δολαρίων, ποσό που απέχει σημαντικά από το ύψος των απαιτήσεων των πιστωτών.

Την ίδια ώρα, οι εκκαθαριστές προσπαθούν να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Κίνας. Στο επίκεντρο βρίσκονται περιουσιακά στοιχεία του ιδρυτή της Evergrande, Χούι Κα Γιαν, και της πρώην συζύγου του, με τους εκκαθαριστές να δίνουν δικαστική μάχη για να «παγώσουν» περιουσίες στο εξωτερικό και να διεκδικήσουν περίπου 6 δισ. δολάρια από μερίσματα και αμοιβές που καταβλήθηκαν στον ιδρυτή και σε πρώην στελέχη της εταιρείας.

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Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την καταδίκη του Χούι Κα Γιαν σε ισόβια κάθειρξη από κινεζικό δικαστήριο. Ο άλλοτε πανίσχυρος επιχειρηματίας κρίθηκε ένοχος για οκτώ κατηγορίες, μεταξύ άλλων για απάτη στη συγκέντρωση κεφαλαίων, κατάχρηση κεφαλαίων, παράνομη χορήγηση δανείων, απάτη με τίτλους και δωροδοκία. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την κατάσχεση της προσωπικής του περιουσίας.

Παράλληλα, η Evergrande και η βασική θυγατρική της Hengda Real Estate τιμωρήθηκαν με πρόστιμα συνολικού ύψους 15,82 δισ. γουάν, δηλαδή περίπου 2,35 δισ. δολαρίων. Πέντε ακόμη ανώτερα στελέχη καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από έξι έως 18 χρόνια, ενώ συνολικά 56 άτομα που συνδέονταν με την Evergrande καταδικάστηκαν.

Όπως επισημαίνεται, η ποινική καταδίκη του ιδρυτή δεν λύνει το βασικό οικονομικό πρόβλημα: πόσα από τα 45 δισ. δολάρια των απαιτήσεων μπορούν τελικά να ανακτηθούν.

Η Evergrande είχε εξελιχθεί στον μεγαλύτερο κατασκευαστή ακινήτων της Κίνας, στηριζόμενη σε επιθετικό δανεισμό για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της. Η αδυναμία της να εξυπηρετήσει τα χρέη της το 2021 προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές καταρρεύσεις στην ιστορία της χώρας και αποτέλεσε σύμβολο της κρίσης στην κινεζική αγορά ακινήτων.

Η εταιρεία οδηγήθηκε σε διαδικασία ρευστοποίησης το 2024, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου του Χονγκ Κονγκ, όμως η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Η πολυπλοκότητα των εταιρικών δομών, η γεωγραφική διασπορά των περιουσιακών στοιχείων και οι δικαστικές διαδικασίες που απαιτούνται για την πρόσβαση σε περιουσίες εκτός Κίνας καθιστούν την επιστροφή χρημάτων στους πιστωτές μια μακρά διαδικασία.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι η ποινική υπόθεση του Χούι Κα Γιαν έφτασε στο τέλος της, για τους πιστωτές της Evergrande το οικονομικό κεφάλαιο της υπόθεσης παραμένει ανοιχτό. Και ο δρόμος από τα 45 δισ. δολάρια των απαιτήσεων στα πραγματικά χρήματα που θα επιστραφούν παραμένει εξαιρετικά δύσκολος.