Evergrande: Ισόβια στον ιδρυτή του κινεζικού κολοσσού που ηγήθηκε της κρίσης ακινήτων

Ο ιδρυτής του ομίλου China Evergrande Group, Σου Τζιαγίν, καταδικάστηκε σήμερα (20.08.2026) σε ισόβια κάθειρξη από κινεζικό δικαστήριο, σε μία από τις πιο ηχηρές δικαστικές υποθέσεις που συνδέονται με την κρίση στην αγορά ακινήτων της χώρας.

Παράλληλα, ο ίδιος ο όμιλος και η εταιρεία ακινήτων Evergrande Real Estate καταδικάστηκαν σε πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 1,12 δισ. και 890 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή σχεδόν 2 δισ. ευρώ συνολικά.

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Η κατάρρευση της Evergrande

Η Evergrande, η οποία υπήρξε για χρόνια μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Κίνας, κατέρρευσε υπό το βάρος των τεράστιων χρεών της.

Ο όμιλος κήρυξε πτώχευση το 2021, έχοντας συσσωρεύσει χρέος που έφτανε περίπου τα 300 δισ. δολάρια.

Η κατάρρευση της εταιρείας αποτέλεσε σύμβολο της μεγάλης κρίσης που πλήττει εδώ και χρόνια την κινεζική αγορά ακινήτων και συνεχίζει να επηρεάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

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Ισόβια και κατάσχεση της προσωπικής περιουσίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστηρίου της Σενζέν, ο Σου Τζιαγίν, γνωστός και ως Χούι Κα Γιαν, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο και ισόβια απαγόρευση άσκησης πολιτικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η κατάσχεση του συνόλου της προσωπικής του περιουσίας.

Ο ιδρυτής της Evergrande είχε δηλώσει τον Απρίλιο ένοχος για οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάχρηση κεφαλαίων, η απάτη σε άντληση κεφαλαίων και η παράνομη χρήση δημόσιων καταθέσεων.

Πρόστιμα 1,12 δισ. ευρώ

Το δικαστήριο επέβαλε στην Evergrande πρόστιμο 8,82 δισ. γιουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1,12 δισ. ευρώ.

Η Evergrande Real Estate καταδικάστηκε επιπλέον σε πρόστιμο 7 δισ. γιουάν, περίπου 890 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια υπόθεση καταδικάστηκαν ακόμη πέντε ανώτερα στελέχη του ομίλου, τα οποία αντιμετωπίζουν πρόστιμα και ποινές φυλάκισης από 6 έως 18 χρόνια.

REUTERS/Bobby Yip/File Photo

Από τη φτώχεια στα πλούτη και την κατάρρευση

Η δικαστική απόφαση βάζει τέλος στην εντυπωσιακή πορεία του Σου Τζιαγίν, ο οποίος κατάφερε να μετατραπεί από παιδί φτωχής οικογένειας σε έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Κίνας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Reuters, η καταδίκη του είναι δύσκολο να αποτελέσει ουσιαστική παρηγοριά για τους Κινέζους και ξένους πιστωτές της Evergrande, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κατάρρευσης του ομίλου.