H ΔΕΗ ξεπέρασε τα 100 καταστήματα νέας γενιάς – Στόχος η νέα εμπειρία εξυπηρέτησης

Η ΔΕΗ μετράει πλέον παραπάνω από 100 καταστήματα νέας γενιάς σε όλη την Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον μετασχηματισμό του φυσικού της δικτύου. Τα καταστήματα ΔΕΗ εξελίσσονται σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό για υπηρεσίες ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας, συνδυάζοντας συμβουλευτική, ψηφιακές υπηρεσίες και σύγχρονες λύσεις για το σπίτι και την επιχείρηση. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σύμφωνα με τον όμιλο, τα καταστήματα του διαμορφώνουν μια νέα εμπειρία που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του φυσικού καταστήματος. Από την TechLiving Zone και τα myΔΕΗ Service Points έως το e-appointment, το Quiet Hour και το ΔΕΗ Fiber, η ΔΕΗ εξελίσσει το φυσικό κατάστημα σε ένα σύγχρονο one-stop shop για υπηρεσίες ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας.

Τα καταστήματα ΔΕΗ στη νέα εποχή Το καθημερινό διευρυμένο ωράριο των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ ισχύει Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 20:00, και Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 15:00, ενώ η πληρωμή λογαριασμών γίνεται, επίσης, μέσω του myΔΕΗ 24/7 και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Τα ανασχεδιασμένα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες: Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης

Τη ζώνη εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας

Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τα προγράμματα και τους λογαριασμούς τους, αλλά και να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους. Προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας και τεχνολογίας στην TechLiving Zone Ήδη διαθέσιμη σε 70 καταστήματα ΔΕΗ, η TechLiving Zone συνδυάζει για πρώτη φορά προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας για το σπίτι και την επιχείρηση. Μέσα από έξι κατηγορίες, οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν για ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες, από την εξοικονόμηση ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση έως τον έξυπνο εξοπλισμό για το σπίτι και την επιχείρηση. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ