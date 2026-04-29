Η Βιολάντα αντιμέτωπη με απλήρωτους εργαζόμενους και «εξαντλημένο ταμείο» – Ποια βιομηχανία παράγει για λογαριασμό της

Η ρευστότητα της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα εξαντλείται και παρά την μεταφορά παραγωγής σε εργοστάσιο γειτονικής βιομηχανίας αναδεικνύονται οικονομικές αρρυθμίες, με δεκάδες εργαζόμενους να αγωνιούν για την επόμενη ημέρα.

Ως γνωστόν εκκρεμεί ακόμη η άδεια επαναλειτουργίας του 2ου εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Με το ένα εργοστάσιο που λειτουργεί σήμερα στη Λάρισα αφενός δεν βγαίνει παραγωγή ικανή να καλύψει τις ανάγκες στο ράφι και αφετέρου τα έσοδα είναι περιορισμένα για να τροφοδοτήσουν επαρκώς το σύνολο της δραστηριότητας, από τις δαπάνες ενέργειας και τις πρώτες ύλες μέχρι τη μισθοδοσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στον Μάρτιο είχαν πυκνώσει οι επαφές στελεχών της Βιολάντα με αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα να αποκτήσει τις απαραίτητες άδειες και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται ώστε να επαναλειτουργήσει πλήρως. Αυτό θα συνεισέφερε στην παραγωγή που διεκόπη από την επομένη του τραγικού δυστυχήματος της 26ης Ιανουαρίου στο κεντρικό εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Έκτοτε η παραγωγή διενεργείται αποκλειστικά από το εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, ένα από τα 3 που διαθέτει συνολικά.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έχει δώσει ακόμη «πράσινο φως» για την μονάδα της Vitafree, εταιρείας του ομίλου λίγο έξω από τα Τρίκαλα, η οποία κρίθηκε ακατάλληλη και έκλεισε στις 16.2.2026, μετά από τους εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Βιολάντα.

Στο μεταξύ ο ιδρυτής και επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Τρικάλων με την κατηγορία ενδεχόμενου δόλου για τη φονική έκρηξη ενώ ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε προ ημερών μετά από μαραθώνια απολογία ο διευθυντής του μοιραίου εργοστασίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς η διαδικασία της δικαστικής έρευνας θα έχει διάρκεια, οι εξελίξεις έχουν «φουντώσει» τα σενάρια για εξαγορά της Βιολάντα, με την Καραμολέγκος να πρωταγωνιστεί στις φήμες, τις οποίες όμως έσπευσε να διαψεύσει χθες η εταιρεία με ανακοίνωση της.

Συνεργασία με άλλη μπισκοτοβιομηχανία

Όμως παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις από τα γεγονότα του Ιανουαρίου η Βιολάντα εξακολουθεί να εκτελεί παραγγελίες για τα σούπερ μάρκετ και τη μικρή λιανική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η Βιολάντα βγάζει παραγωγή μέσω συνεργασίας με την εταιρεία Δερμίσης, μια άλλη μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων με εγκαταστάσεις πλησίον των κεντρικών υποδομών της Βιολάντα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μερίδα εργαζόμενων της Βιολάντα απασχολούνται σε αυτή τη δραστηριότητα προκειμένου να συνεχίζεται η παραγωγή και να δημιουργούνται έσοδα. Ωστόσο αυτή η προσωρινή λύση δεν επαρκεί για να λυθούν τα οικονομικά προβλήματα που αναδύονται.

Σε αδιέξοδο εργαζόμενοι

Το ταμείο της εταιρείας, αν και ισχυρό -με ταμειακά διαθέσιμα περίπου 10 εκατ. ευρώ στους τελευταίους ισολογισμούς- εξαντλείται και η ρευστότητα δεν επαρκεί για την κάλυψη της μισθοδοσίας για 350 εργαζόμενους στον όμιλο.

Οι πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν πληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο ενώ έλαβαν και το Δώρο του Πάσχα. Η διοίκηση της οικογένειας Τζωρτζιώτη φέρεται να καλεί επιλεκτικά ορισμένους υπαλλήλους με πρόταση για υπογραφή νέας σύμβασης εργασίας ώστε εάν ανοίξει το 2ο εργοστάσιο στα Τρίκαλα να απασχολούνται με 2-3 ημέρες εργασίας.

Μερίδα εργαζόμενων διεκδικούν απόλυση ώστε να αναζητήσουν άλλη εργασία καθώς ήδη από τον Μάρτιο βρίσκονται στον «αέρα», λόγω της αβεβαιότητας για τον χρονικό ορίζοντα επιστροφής της Βιολάντα στην κανονικότητα.