Αδειάζουν τα ράφια της Βιολάντα: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε», λέει ο Στέφανος Τζιωρτζιώτης – Οι εκκρεμότητες με τις άδειες και οι εργαζόμενοι

Κλιμακώθηκαν την τελευταία εβδομάδα οι συναντήσεις στελεχών της Βιολάντα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου το δεύτερο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, να αποκτήσει τις απαραίτητες άδειες και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται ώστε να επαναλειτουργήσει πλήρως συνεισφέροντας έτσι στην παραγωγή που εδώ και ενάμιση μήνα διενεργείται αποκλειστικά από το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας στη Λάρισα, ένα από τα 3 που διαθέτει.

Το εργοστάσιο της Vitafree, εταιρείας του ομίλου λίγο έξω από τα Τρίκαλα, κρίθηκε ακατάλληλο και έκλεισε στις 16.2.2026, μετά από τους εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Βιολάντα, αποτέλεσμα της φονικής έκρηξης στις κεντρικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, στο 6ο χλμ. Τρικάλων – Καρδίτσας, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Από τον Φεβρουάριο, λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα της 26ης Ιανουαρίου, η Βιολάντα υπολειτουργεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τροφοδοσία της αγορά και τα κενά στα ράφια του λιανεμπορίου. Οι κεντρικές της εγκαταστάσεις δεν προβλέπεται να λειτουργήσουν πριν ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία, οι εργασίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που έχει στα χέρια της και το πόρισμα του ΕΜΠ κι επιπλέον, θα απαιτηθεί χρόνος για να υλοποιηθεί κάθε απαιτούμενη επένδυση ώστε να καταστεί η βιομηχανία ασφαλής για το ανθρώπινο δυναμικό.

Παρόλαυτά, επειδή στο σημείο υπάρχουν αποθήκες, κάποιοι εργαζόμενοι πηγαίνουν στο εργοστάσιο. Το ίδιο ισχύει για τις εγκαταστάσεις της Vitafree, που μπαίνουν σταδιακά σε λειτουργία. Επιπλέον γίνονται προσαρμογές και προγραμματισμός των μηχανών για την ενεργοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής.

Εντωμεταξύ, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης παραμένει προσωρινά προφυλακισμένος μετά την απολογία του, στις 18 Φεβρουαρίου, καθώς το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε σε κακουργηματικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Άνθρωποι στο περιβάλλον του μεταφέρουν ότι αν και οι συνήγοροι υπεράσπισής του πρότειναν να προχωρήσουν σε ενέργειες για την αποφυλάκισή του, ο ίδιος δεν το επιθυμεί.

Ο Στέφανος Τζιωρτζιώτης, γιός του ιδρυτή της Βιολάντα και μέλος της διοίκησης, ο οποίος έχει αναλάβει να «τρέξει» την εταιρεία, αποφεύγει -όπως είναι αναμενόμενο- να σχολιάσει τα τεκταινόμενα και εστιάζει στον δύσκολο επιχειρησιακό ρόλο του σε αυτή την κρίση.

Μάλιστα, υπερασπίζεται τη θέση της εταιρείας στην αγορά δίνοντας το παρόν στην έκθεση Food Expo που ρίχνει σήμερα (16.3.2026) αυλαία στο Metropolitan Expo, όπου η Βιολάντα συμμετέχει με περίπτερο.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε», ανέφερε σε ερώτηση του NewsIt για τα άδεια ράφια στην αγορά, τις εξαγωγές και ευρύτερα τη διαταραχή στην τροφοδοσία του λιανεμπορίου με προϊόντα της μπισκοτοβιομηχανίας όσο είναι κατεβασμένοι οι διακόπτες στις περισσότερες γραμμές παραγωγής της.

Αγώνας δρόμου καθώς το στοκ εξαντλείται

Ο ίδιος εξηγεί ότι όλα τα εργοστάσια είναι σε θέση να παράξουν όλους τους κωδικούς προϊόντων της Βιολάντα. Αυτό σημαίνει ότι όταν λειτουργήσει πλήρως το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, η εταιρεία θα έχει μεγαλύτερη ικανότητα για να αρχίσει να «φορτώνει» τα ράφια και να καλύπτει χαμένο μερίδιο.

Ας σημειωθεί ότι το στοκ προϊόντων στις αποθήκες της Βιολάντα τροφοδοτεί την αγορά από τον Φεβρουάριο κι έχει πλέον σχεδόν εξαντληθεί καθώς το εργοστάσιο στη Λάρισα δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των πελατών. Οπότε γίνεται προτεραιοποίηση, με πολλά μικρά σημεία πώλησης, καθώς και αλυσίδες καφέ να αναμένουν για εβδομάδες να αναπληρώσουν προϊόντα στα ειδικά σταντ προβολής των προϊόντων Βιολάντα.

Όταν αποκατασταθεί το κενό στα ράφια θα φανεί και ο βαθμός στον οποίο επηρεάστηκε η καταναλωτική συμπεριφορά απέναντι στα προϊόντα με το brand Βιολάντα από την αρνητική δημοσιότητα ενώ το εύρος της ζημιάς θα εξαρτηθεί από την πραγματογνωμοσύνη και από την έκβαση της δικαστικής υπόθεσης.

Εντωμεταξύ, δοκιμάζεται και η ρευστότητα της Βιολάντα καθώς 350 εργαζόμενοι στον όμιλο πληρώνονται από τα ταμειακά διαθέσιμα, που κινούνταν περίπου στα 10 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. Καθώς η Βιολάντα δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις είναι σε θέση να καλύπτει για εύλογο διάστημα τη μισθοδοσία και τις άλλες παροχές για τη στήριξη των οικογενειών των πέντε γυναικών που έχασαν άδικα τη ζωή τους στην τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου.