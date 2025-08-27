Επιχειρήσεις

Η χρυσή πώληση για τη Μπλε Κέδρος στο Κουκάκι και οι 8 επενδύσεις σε όλη τη χώρα

Η εταιρεία, που αποτελεί την ΑΕΕΑΠ της οικογένειας Ευμορφίδη, έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη οκτώ έργα
Ναταλία Καπάρη

Σε μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα συμφωνία προχώρησε η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ, που πώλησε το ακίνητο-φιλέτο της στο Κουκάκι, επί των οδών Δημητρακοπούλου 21, 23, 25 και Φαλήρου 22-22Β, σε ξένους επενδυτές. Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της εταιρείας, Μιχάλης Ευμορφίδης, στη χθεσινή (26.8.2025) Γενική Συνέλευση, το ακίνητο πέρασε στο χαρτοφυλάκιο της Vivium Properties, αποφέροντας υψηλό τίμημα.

Η Μπλε Κέδρος είχε αποκτήσει το συγκεκριμένο ακίνητο το 2018, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στη συνέχεια επένδυσε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ σε εκτεταμένες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης. Στο διατηρητέο κτίσμα πραγματοποιήθηκαν κατεδαφίσεις με διατήρηση των όψεων, ενώ είχε εκδοθεί άδεια για την πλήρη ανακατασκευή του και τη μετατροπή του από χώρο στάθμευσης σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, δυναμικότητας 113 δωματίων και συνολικής επιφάνειας 4.564 τ.μ.

Η πώληση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί η Μπλε Κέδρος, συνολικού ύψους 71,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία, που αποτελεί την ΑΕΕΑΠ της οικογένειας Ευμορφίδη, έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη οκτώ έργα, ενώ στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται 38 ακίνητα αξίας 120 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Ευμορφίδη, το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναπτύξεων, από ξενοδοχειακές μονάδες και πολυτελείς κατοικίες μέχρι αναπλάσεις διατηρητέων και βιομηχανικών ακινήτων, καθώς και σύνθετα τουριστικά συγκροτήματα. Στο άμεσο πλάνο της εταιρείας βρίσκεται, επίσης, η είσοδος στην αγορά φοιτητικών κατοικιών, όπου καταγράφεται έντονη ζήτηση.

Στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ζεύξιδος 8, προχωρά η ανακατασκευή οκταώροφου κτιρίου γραφείων σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, συνολικής επιφάνειας 2.088 τ.μ. και δυναμικότητας 52 δωματίων, έργο προϋπολογισμού 2,35 εκατ. ευρώ.

Στον οικισμό Ξιφία στη Μονεμβασιά αναπτύσσεται παραθαλάσσιο συγκρότημα που θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων και 58 κατοικίες, με συνολικό προϋπολογισμό 6,1 εκατ. ευρώ για το ξενοδοχείο και 11,1 εκατ. ευρώ για τις κατοικίες, έργο που θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις και θα διαθέτει πιστοποίηση Leed Gold.

Στην Αθήνα, στην οδό Μαυρομματαίων 17, προχωρά η επισκευή και στατική ενίσχυση επταώροφου κτιρίου κατοικιών συνολικής επιφάνειας 2.662 τ.μ. που θα περιλαμβάνει 13 διαμερίσματα, με προϋπολογισμό 2,7 εκατ. ευρώ.

Στην Πεύκη, στις οδούς Κοντογιάννη και Πατεράκη, έχει δρομολογηθεί η μετατροπή βιοτεχνικού κτιρίου σε συγκρότημα 14 διώροφων κατοικιών, συνολικής δόμησης 1.285 τ.μ., με προϋπολογισμό 1,7 εκατ. ευρώ. Στην οδό Ασκληπιού 96, στο κέντρο της Αθήνας, ανακαινίζεται διατηρητέο κτίριο 580 τ.μ., το οποίο θα μετατραπεί σε οκτώ κατοικίες και δύο επαγγελματικούς χώρους, με κόστος 1,3 εκατ. ευρώ. Στην οδό Φειδίου 8, επίσης στο κέντρο της Αθήνας, προγραμματίζεται η αποκατάσταση διώροφου διατηρητέου με ημιυπόγειο, που θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο 44 δωματίων, με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στη Μεταμόρφωση, στην οδό Αρτέμιδος 26, εκτελούνται εργασίες συντήρησης σε βιομηχανικό ακίνητο 7.492 τ.μ., με προϋπολογισμό 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ στον παραλιακό οικισμό Αραχωβίτικα στο Ρίο έχει δρομολογηθεί η ανοικοδόμηση σύνθετου τουριστικού και οικιστικού συγκροτήματος σε οικόπεδο 22.625 τ.μ., έργο ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Με τις κινήσεις αυτές, η Μπλε Κέδρος ενισχύει δυναμικά τη θέση της στην εγχώρια αγορά ακινήτων, επενδύοντας στρατηγικά τόσο σε ώριμα projects όσο και σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της.

