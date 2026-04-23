Μάνος Μανουσάκης: Επιτάχυνση εξηλεκτρισμού και επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ για την ενεργειακή αυτονομία

Στην ανάγκη να επιταχυνθεί ο εξηλεκτρισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας, παράλληλα με την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, δεδομένου ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει ορυκτό ενεργειακό πλούτο, όπως οι χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Αμερικής, είναι προς το συμφέρον της να αξιοποιήσει το πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό που διαθέτει για να πετύχει ενεργειακή αυτάρκεια και στρατηγική αυτονομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε ότι ο ΑΔΜΗΕ συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας μέσα από την ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος και την έγκαιρη σύνδεση νέων μονάδων ΑΠΕ και επεσήμανε ότι όλοι οι θεσμικοί φορείς, η Πολιτεία, οι Διαχειριστές και η Ρυθμιστική Αρχή πρέπει να εργαστούν εντατικά ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της αποθήκευσης. «Όσο προχωράει η αποθήκευση, θα βλέπουμε την τιμή της χονδρικής να μειώνεται, όπως έχει ήδη αποδειχθεί το τελευταίο διάστημα από την μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα», σχολίασε. Συμπλήρωσε ωστόσο, ότι και το φυσικό αέριο θα είναι σαφώς απαραίτητο κατά τη διάρκεια της μετάβασης και η ηλεκτροπαραγωγή με βάση αυτό το ορυκτό καύσιμο θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη.

Ερωτηθείς για την εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή, ο κ. Μανουσάκης επεσήμανε ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί μεγάλα έργα νησιωτικών διασυνδέσεων, όπως στις βόρειες Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ τους επόμενους μήνες έπεται η ηλέκτριση και των υπόλοιπων νησιών των Κυκλάδων. Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν νέες επενδύσεις για την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και του βορείου Αιγαίου στον ηπειρωτικό κορμό καθώς και η δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία, GRITA 2. Πέρα από τα περιβαλλοντικά, χαρακτήρισε πολύ σημαντικά και τα οικονομικά οφέλη των διασυνδέσεων ενώ στάθηκε και στη στρατηγική σημασία τους για λόγους εθνικής κυριαρχίας.

Σε επίπεδο χρηματοδότησης των έργων, υπογράμμισε την κρίσιμη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αλλά και των κοινοτικών κονδυλίων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση σημαντικών ηλεκτρικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Κινητήριος δύναμη για τα έργα που δρομολογούνται, είναι επίσης η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ από τους υφιστάμενους μετόχους, μία διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και κινείται με ταχύτατους ρυθμούς.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να επενδύσει, συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, όπως είπε, η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί αναλογικά από τους μετόχους και το ποσό που αντιστοιχεί στην εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα αναζητηθεί από την Κεφαλαιαγορά. Κατέληξε ότι στόχος του βασικού μετόχου του Διαχειριστή, του Ελληνικού Δημοσίου, είναι η ΑΜΚ να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο.