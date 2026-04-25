Μυτιληναίος και Χατζημηνάς ετοιμάζουν νέες συμφωνίες με KNDS και Naval

H ανανέωση της Ενισχυμένης Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Γαλλίας και Ελλάδας ευνοεί την σύναψη νέων συμφωνιών για την παραγωγή αμυντικών συστημάτων από ελληνικές βιομηχανίες σε συνεργασία με γαλλικές, όπως METLEN και THEON με KNDS και Naval αντίστοιχα.

Αυτό προκύπτει από τη συζήτηση που είχαν στο πλαίσιο του ελληνογαλλικού φόρουμ που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, επικεφαλής της METLEN Energy & Metals, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής και CEO της THEON International και ιδρυτής του EFA GROUP, ο πρόεδρος και CEO του Naval Group, Πιερ-Ερίκ Πομελέ και ο CEO της γαλλικής KNDS France, Νικολα Γρουλτ.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες έδωσαν έμφαση στην υπογραφή της ανανέωσης της Αμυντικής Συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας και συζήτησαν με τις ηγεσίες των γαλλικών εταιρειών KNDS και Naval διεύρυνση συνεργασιών, με αξιοποίηση της γαλλικής τεχνογνωσίας σε παραγωγικές υποδομές στην Ελλάδα.

Με τους ηγέτες Ελλάδας και Γαλλίας, Κυριάκο Μητσοτάκη και Εμανουέλ Μακρόν να προάγουν τις διμερείς συνεργασίες εντός της ΕΕ εν μέσω προκλήσεων για το μοντέλο της συλλογικής άμυνας υπό το NATO, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και ο Κριστιάν Χατζημηνάς μίλησαν για την ανάγκη εδραίωσης βιώσιμων συνεργασιών μεταξύ των ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μίλησε για ετοιμότητα της βιομηχανίας προκειμένου να επεκτείνει την συνεργασία της με γαλλικές εταιρείες μέσω νέων συμφωνιών συμπαραγωγής αμυντικών συστημάτων στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε στην παραγωγή υποβρυχίων και στο μνημόνιο συνεργασίας της METLEN με την Naval σημειώνοντας τις δυνατότητες των ελληνικών εταιρειών να προσφέρουν παραγωγικές γραμμές και εμπειρία λαμβάνοντας από τις γαλλικές εταιρείες τεχνογνωσία.

Αξιοποίησε πάντως την ευκαιρία να αναφερθεί στην απόφαση της Naval να αποκλείσει τις ελληνικές εταιρείες από την παραγωγή των τριών πρώτων Belhara -με πρώτη τον Κίμων- και να μπουν στην συμπαραγωγή από την τέταρτη και μετά. «Αυτό που έγινε με τις φρεγάτες Belharra δεν πρέπει να ξαναγίνει», είπε χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Από την πλευρά του του ο επικεφαλής της Naval Group, Πιερ Ερικ Πομελέ, αναφέρθηκε στην συμπαραγωγή υποβρυχίων με στόχο τόσο τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού όσο και τις εξαγωγές. Για το πρόγραμμα των φρεγατών ανέφερε ότι στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group συμμετέχουν περισσότερες από 70 ελληνικές εταιρείες και έχουν υπογρφτεί πάνω από 120 συμβάσεις. Σημείωσε ότι η συνεργασία θα ενισχύεται στα υποβρύχια τα επόμενα χρόνια συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά που έχουν εμπειρία στον τομέα.

Ο Κριστιάν Χατζημηνάς έδωσε έμφαση στην παραγωγική ικανότητα που μπορούν να προσφέρουν ελληνικές εταιρείες, όπως η METLEN και η Theon και EFA, σε γαλλικές όπως η Naval και η KNDS. Μπορούν να δουλέψουν συμπληρωματικά, ως εταίροι. Αναφέρθηκε στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και στην ικανότητα των παραγωγικών μονάδων που μπορούν να παραδίδουν με αξιοπιστία.

Ο Νικολα Γρουλτ, CEO της KNDS France αναφέρθηκε στην αμοιβαία επικερδή συνεργασία ελληνικής και γαλλικής βιομηχανίας στα αμυντικά συστήματα και τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός και η παραγωγή.