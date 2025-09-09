Ο όμιλος Fourlis επιταχύνει τη δυναμική ανάπτυξης και επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του για το Έτος 2025

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Ο κ. Αναστασίου διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία αεροπορικών υποδομών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το πρώτο έργο παραχώρησης αεροδρομίου στη Ρωσία
Η συμφωνία, αξίας σχεδόν 16 δισ. ευρώ αναμένεται να δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας σε όρους ενεργητικού
Τι αναφέρει ο πρόεδρος Ευάγγελος Μυτιληναίος
ΔΕΔΔΗΕ: Εγκαταστάθηκαν ήδη 1,3 εκατομμύρια έξυπνων μετρητών – Το ένα τρίτο των καταναλωτών θα καλυφθεί ως τα τέλη του 2026
Λεπτομερή στοιχεία για την πρόοδο που συντελείται έδωσε ο διαχειριστής
Η ΤΕΧΑΝ συμμετέχει στην 89η ΔΕΘ από τις 6 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, με το Νέο Φωτοβολταϊκό Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης – το 1ο Παγκοσμίως Ενεργειακά Αυτόνομο Κινητό Πολυκέντρο Ανακύκλωσης
Η αμερικανική τράπεζα είχε αρχικά επιδιώξει να συγκεντρώσει 75 δισ. γιεν για το αμοιβαίο κεφάλαιο ακινήτων, αλλά η ζήτηση από επενδυτές ήταν μεγάλη
Η Κομισιόν «χτυπά» αμερικανική ψηφιακή πλατφόρμα με πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ για μονοπωλιακές πρακτικές
Η κίνηση της Κομισιόν πυροδοτήθηκε από καταγγελία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εκδοτών και έρχεται εν μέσω απειλής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Τα προβλήματα της Novo Nordisk και οι δασμοί του Τραμπ επιβαρύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης της Δανίας
Σίγουρα θα μειώσουμε τις προβλέψεις μας για την ανάπτυξη», δήλωσε ο διοικητής της Novo Nordisk