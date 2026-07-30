Ο Σκλαβενίτης πέρασε τον πήχη των 6 δισ. ευρώ – Καθαρά κέρδη 99,5 εκατ. ευρώ και νέες επενδύσεις 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Σκλαβενίτη έσπασε το φράγμα των 6 δισ. ευρώ το 2025, χρονιά κατά την οποία συνέχισε να επενδύσει σε δίκτυο, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Mε βάση τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν ο Όμιλος Σκλαβενίτη -που περιλαμβάνει τις εταιρείες Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Σκλαβενίτης Κύπρου, Χαλκιαδάκης και The Mart– έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών 6,13 δισ. ευρώ έναντι 5,56 δισ. ευρώ το 2024.

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Η μισθοδοσία ανήλθε στα 902 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανήλθαν σε 255 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 99,5 εκατ. ευρώ (ποσοστό 1,6% επί του συνολικού Κύκλου Εργασιών).

Το προφίλ του Ομίλου

Ο αριθμός των καταστημάτων ανήλθε σε 542 (έναντι 539 το 2024

Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών έφτασε τους 776.000 (έναντι 712.000 πελατών το 2024)

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Στις 31.12.2025 οι εργαζόμενοι ήταν 42.415 (έναντι 39.835 εργαζομένων το 2024).

Τα μεγέθη της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης

Ο κύκλος εργασιών της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης (ΕΥΣ) ανήλθε στα 5,1 δισ. ευρώ από 4,65 δισ. ευρώ το 2024, με την μισθοδοσία να φτάνει στα 768 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι συνολικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είναι 220 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 192,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στα 95,9 εκατ. ευρώ (ποσοστό 1,9% επί του συνολικού κύκλου εργασιών).

Σημειώνεται ότι ο αριθμός καταστημάτων της ΕΥΣ στο τέλος του 2025 ήταν 460 (έναντι 457 το 2024). Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 683.000 (έναντι 638.000 Πελατών το 2024) και στις 31.12.2025 οι εργαζόμενοι ήταν 35.965 (έναντι 33.957 εργαζομένων το 2024).

Στοιχεία για το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΕΥΣ

Το 2025 η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης προχώρησε στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, στήριξε το ανθρώπινο δυναμικό με πρωτοβουλίες ύψους 38,7 εκατ. ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι το α’ εξάμηνο του 2026, η επιχείρηση προχώρησε σε μισθολογικές παρεμβάσεις για 30.000 εργαζομένους, οι οποίες ξεπερνούν τα 22,2 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας από την 1η Απριλίου τον βασικό μισθό στα 1.000 ευρώ για άγαμους και στα 1.060 ευρώ για έγγαμους εργαζομένους, καθώς και στα 1.050 ευρώ και 1.110 ευρώ αντίστοιχα με τη συμπλήρωση διετίας.

Οι επενδύσεις

Το 2025, το επενδυτικό πλάνο της Σκλαβενίτης εστίασε κυρίως

στην ενίσχυση του Δικτύου Καταστημάτων της μέσω της ίδρυσης τριών Καταστημάτων σε Πάτμο, Κρανίδι και Παραλίμνιο Ιωαννίνων.

στη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου, στη Φούσα Ασπροπύργου, συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ.

στη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Διανομής Παραγγελιών eMarket στα Σπάτα

σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε Καταστήματα και λοιπές Εγκαταστάσεις.

Για την περίοδο 2026-2027, η επιχείρηση υλοποιεί επενδύσεις που θα κυμανθούν σε ετήσια βάση στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων της, έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση δύο νέων καταστημάτων σε Γλυφάδα και Βαθύ Σάμου, ενώ τα δύο καταστήματα Franchise στην Πάρο άρχισαν να λειτουργούν ως εταιρικά.

Παράλληλα, την άνοιξη του 2026 η επιχείρηση έφερε στην αγορά ένα νέο μοντέλο καταστημάτων, τα Food to Go, τα οποία προσφέρουν ποικιλία επιλογών σε έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια. Έως σήμερα λειτουργούν τέσσερα πιλοτικά καταστήματα σε Σύνταγμα, Αμπελόκηπους, Μαρούσι και Κουκάκι.

Όσον αφορά στις επερχόμενες επενδύσεις, το πλάνο της επιχείρησης επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημαντικά έργα: