Η Optima Bank κατέγραψε καθαρά κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο – Άλμα 29% συγκριτικά με το 2025

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η Optima bank στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 104,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29% σε σχέση με τα 81,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 ανακοίνωσε η Optima Bank, καταγράφοντας τις υψηλότερες εξαμηνιαίες επιδόσεις στην ιστορία της σε όλα τα βασικά μεγέθη. Τα κέρδη αλλά και οι συνολικές επιδόσεις της τράπεζας αυξήθηκαν σημαντικά, καθώς η εταιρεία είδε να διαμορφώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έσοδα και κερδοφορία

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 28% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 129,3 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των 37% υψηλότερων δανειακών υπολοίπων και των ανθεκτικών δανειακών περιθωρίων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) διαμορφώθηκε στο 3,19%, έναντι 3,43% το α’ εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της πτώσης του Euribor.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 63% σε ετήσια βάση στα 41,6 εκατ. ευρώ, χάρη στην αύξηση των δανειακών εργασιών και των προμηθειών διαχείρισης κεφαλαίων και επενδυτικής τραπεζικής. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 181,5 εκατ. ευρώ (+29%). Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE), προσαρμοσμένος για την έκδοση του ομολόγου AT1, διαμορφώθηκε στο 27,2%.

Έξοδα και αποδοτικότητα

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 38,6 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 20% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης κατά 20% των εξόδων προσωπικού και κατά 25% των γενικών και διοικητικών εξόδων. Παρά την άνοδο αυτή, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω, υποχωρώντας στο 22,6% από 25,5% το α’ εξάμηνο του 2025. Το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε σε 55 μονάδες βάσης, ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με τις 54 μονάδες βάσης του 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χορηγήσεις και καταθέσεις

Η πιστωτική επέκταση συνεχίστηκε με έντονο ρυθμό. Τα δανειακά υπόλοιπα αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ(+37%) και ανήλθαν σε 5,8 δισ. ευρώ ενώ οι νέες εκταμιεύσεις έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ 19% υψηλότερες σε ετήσια βάση, με την πλειονότητα να αφορά εταιρικά δάνεια. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παρέμεινε υψηλή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο 1,62% και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στο 0,50%. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,9 δισ. ευρώ (+37%) σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 7,1 δισ. ευρώ.

Ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια

Η τράπεζα διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 82%, δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 145,3% και δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) στο 127,4%, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ παρέμεινε μηδενική. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 17,37% και ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) στο 11,83%.

Σημαντικό γεγονός του εξαμήνου αποτέλεσε η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης τίτλων Additional Tier 1 ύψους 200 εκατ. ευρώ η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές.