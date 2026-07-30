Nexans: Στον πάγο για 2 χρόνια το καλώδιο Ελλάδας με Κύπρο – Σε επαφές για νέο συμβόλαιο με ΑΔΜΗΕ

Εξελίξεις καταγράφονται στο μέτωπο της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), καθώς η γαλλική εταιρεία Nexans που έχει αναλάβει την κατασκευή του καλωδίου, το βάζει πλέον στην άκρη για περίοδο 2 ετών. Πάντως, συνεχίζει να πιστεύει στην ολοκλήρωση της διασύνδεσης, όπως αποσαφήνισε.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου, η Nexans ανέφερε ότι παρατηρείται διεθνώς έντονο ενδιαφέρον για αντίστοιχα έργα όπως ο GSI, που απαιτούν υψηλή τεχνολογία καλωδίων. Όταν τον περασμένο χειμώνα οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου αποφάσισαν να αναθέσουν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) νέες μελέτες βιωσιμότητας, η Nexans κινήθηκε ώστε να διαθέσει αλλού τη γραμμή παραγωγή της για τα αμέσως επόμενα χρόνια.

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Η διοίκηση δήλωσε σχετικά ότι ήρθε σε επικοινωνία με πελάτες και εφόσον προκύψει συμφωνία για κάποιο άλλο έργο, τότε θα μπει σε προτεραιότητα έναντι του GSI.

Να σημειώσουμε ότι η Nexans έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα ένα μέρος μόνο από τα 900 συνολικά χιλιόμετρα καλωδίου που απαιτούνται για το έργο. Για το συγκεκριμένο κλάσμα έχει πληρωθεί, ενώ εκκρεμούν οι πληρωμές για το υπόλοιπο. Το συνολικό συμβόλαιο με τον φορέα υλοποίησης ΑΔΜΗΕ φτάνει σε αξία τα 1,43 δισ. ευρώ.

Για φέτος η Nexans δεν αναμένει εκτέλεση του GSI, ενώ από τις δηλώσεις της προκύπτει ότι παραμένει επιφυλακτική και για την πρόοδο του έργου κατά την επόμενη διετία. Όπως τονίστηκε, η εταιρεία έχει αρκετή ορατότητα ως το 2028-2029 αναφορικά με το ανεκτέλεστό της, πράγμα που επίσης συνηγορεί υπέρ της απόφασης που έλαβε.

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Σε ό,τι αφορά Αθήνα και Λευκωσία, αναμένουν μέσα στους επόμενους μήνες τις μελέτες της ΕΤΕπ, με απώτερο στόχο να προσελκύσουν νέους επενδυτές στη διασύνδεση. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για πιθανώς χρονοβόρο διαδικασία, εξ ου και η προσαρμογή της Nexans στη νέα πραγματικότητα.

Η Nexans πρόσθεσε ότι ένας από τους υποψήφιους πελάτες με τους οποίους συνομιλεί για νέα έργα είναι ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ένα συμβόλαιο που θα αφορά το εσωτερικό της χώρας μας. Αν καταλήξουν σε συμφωνία, τότε επί της ουσίας τη θέση του GSI στη γραμμή παραγωγής της Nexans θα πάρουν μέσα στην επόμενη διετία τα συγκεκριμένα νέα έργα.