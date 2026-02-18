ONEX: Επανεκκίνηση του Syncrolift στa ναυπηγεία Σύρο μετά από 15 χρόνια για ανέλκυση και συντήρηση πλοίων

Ενεργοποιήθηκε ξανά το προηγμένο σύστημα ανέλκυσης πλοίων Syncrolift στα ναυπηγεία Σύρου της ONEX, μετά από 15 χρόνια, ενισχύοντας τις δυνατότητες συντήρησης, επισκευής, μετασκευής και ναυπήγησης πλωτών μέσων.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα shiplift στα ναυπηγεία Σύρου της ONEX, έχει δυνατότητα ανέλκυσης και μεταφοράς πλοίων μέγιστου βάρους έως 2.500 τόνους, ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει και ανάγκες καθέλκυσης νεότευκτων πλοίων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι μέγιστες διαστάσεις πλοίου που μπορεί να υποστηρίξει είναι μήκος 100 μέτρα, πλάτος 20 μέτρα και βύθισμα έως 4,8 μέτρα.

Το Syncrolift εγκαταστάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο πλαίσιο αναβάθμισης των ναυπηγείων, με στόχο τη δημιουργία γραμμής παραγωγής super yachts. Κατά το διάστημα 2003 – 2016 χρησιμοποιήθηκε τόσο για την καθέλκυση νεότευκτων σκαφών όσο και για τη συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων πλοίων διαφόρων τύπων.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθελκύστηκαν δύο νεότευκτα super yachts μήκους 85,22 μέτρων και τρία πυροσβεστικά σκάφη μήκους 28,60 μέτρων, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες τακτικής συντήρησης σε περισσότερα από 60 σκάφη του εμπορικού και του πολεμικού ναυτικού.

Το σύστημα συνδυάζεται με μηχανισμό προώθησης από και προς τη στεριά της εταιρείας TTS, καθώς και με χερσαία διάταξη ραγών, γεγονός που επιτρέπει την ταυτόχρονη ανέλκυση ή επισκευή δύο ή περισσότερων σκαφών, ανάλογα με τις διαστάσεις τους.

Η επαναλειτουργία του συστήματος εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ONEX για την αναβάθμιση των ναυπηγικών και ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών στη Σύρο και την Ελευσίνα.