Παπασταύρου: Συνάντηση για τον Κάθετο Διάδρομο το Φεβρουάριο – Εντός δύο εβδομάδων η υπογραφή των συμβάσεων για τους υδρογονάνθρακες

Πρωτοβουλία αναλαμβάνουν οι ΗΠΑ σχετικά με τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, ώστε να αρθούν τα προβλήματα με αφορμή τις πρόσφατες άκαρπες δημοπρασίες. Όπως ανέφερε σήμερα (29.1.2026) από το βήμα του Athens Energy Forum ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εντός του Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των υπουργών της περιοχής για να βρεθεί λύση.

«Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο, αλλά είναι κάτι στρατηγικό, μιλάμε για μια ενδοχώρα 100 εκατομμυρίων ανθρώπων με την χώρα μας να αποτελεί βασικό κρίκο», ανέφερε σχετικά ο κ. Παπασταύρου.

Ο ίδιος μίλησε παράλληλα για τις έρευνες υδρογονανθράκων, τονίζοντας ότι τα επόμενα βήματα αφορούν την υπογραφή των συμβάσεων από τις Chevron, HELLENiQ Energy και τον κρατικό φορέα ΕΔΕΥΕΠ. Η διαδικασία αναμένεται να λάβει χώρα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες για να προχωρήσει στη συνέχεια η κατάθεση των συμβάσεων στη Βουλή για κύρωση.

Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε, τέλος, στην ταχύτητα με την οποία έλαβαν χώρα μέχρι σήμερα οι απαραίτητες ενέργειες, καθώς έχουν περάσει μόλις 11 μήνες από την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έτσι, οι πρώτες έρευνες προγραμματίζονται για το φθινόπωρο του 2026.