Θεσσαλονίκη: Οι επενδύσεις που αλλάζουν το πρόσωπο της πόλης

Η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται δυναμικά σε έναν από τους πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς της Ελλάδας, με την αγορά ακινήτων να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σηματοδοτείται sαπό ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς ακινήτων — γραφεία, λιανικό εμπόριο, logistics, κατοικία και τουρισμός — αποδεικνύοντας ότι η πόλη δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις, αλλά τις δημιουργεί. Από την άνθηση των πράσινων κτιρίων γραφείων και την αναβάθμιση των εμπορικών δρόμων, μέχρι τις στρατηγικές επενδύσεις σε logistics και τον τουριστικό τομέα που προσελκύει ξένες επενδύσεις, η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε πυλώνα ανάπτυξης και καινοτομίας

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της έρευνα της Danos an alliance member of BNP PARIBAS Real Estate στον τομέα των γραφείων, η ζήτηση για χώρους κατηγορίας A αυξήθηκε, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης πράσινων κτιρίων όπως το συγκρότημα Hub 26 στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που φιλοξενεί κορυφαίους διεθνείς ενοικιαστές όπως η TaskUs και η Black Sea Trade and Development Bank.

Οι τιμές ενοικίασης στο κέντρο κυμαίνονται από 12 έως 18 ευρώ/τ.μ. για τις κεντρικές περιοχές, ενώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη τα νέα κτίρια φτάνουν τα 15 ευρώ/τ.μ. Το άνοιγμα του μετρό της Θεσσαλονίκης αύξησε την ελκυστικότητα του κέντρου και των περιοχών με άμεση πρόσβαση σε σταθμούς, επηρεάζοντας τη ζήτηση και τις τιμές.

Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, οι κύριοι εμπορικοί δρόμοι, όπως η οδός Τσιμισκή, διατήρησαν υψηλά επίπεδα ενοικίων (120-160 €/τ.μ.), ενώ η λειτουργία του μετρό αναδιαμόρφωσε την εμπορική δραστηριότητα στην Εγνατία, προσελκύοντας επενδυτές και νέες επιχειρήσεις όπως τα καταστήματα Hondos Center και Tezenis. Σημαντικές επενδύσεις ολοκληρώθηκαν με την πώληση ακινήτων στο κέντρο, όπως το κατάστημα Oysho στην Τσιμισκή και ένα σουπερμάρκετ Masoutis στο Plateia Business Center, συνολικής αξίας 8,5 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των logistics, η Θεσσαλονίκη διατηρεί ισχυρό ενδιαφέρον επενδυτών, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη, λόγω της εγγύτητας στο λιμάνι και τον σιδηρόδρομο. Σημαντικά έργα όπως το κέντρο logistics στον πρώην στρατόπεδο Γκόνου και το project της DIMAND στον πρώην χώρο Balkan Export, συνολικού ύψους επένδυσης 360 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ενισχύσουν τη θέση της πόλης ως διαμετακομιστικού κόμβου. Το έργο στον πρώην στρατόπεδο Γκόνου προβλέπει τη δημιουργία εμπορικού και διαμετακομιστικού κέντρου, με επένδυση 200 εκατ. ευρώ και 3.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη παραμένει σε τροχιά ανόδου, ενισχυμένη από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», το οποίο διεύρυνε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αυξάνοντας τη ζήτηση για κατοικίες. Παράλληλα, η αύξηση του ορίου επένδυσης για τη χρυσή βίζα σε 800.000 ευρώ σε Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές μείωσε το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, επιβραδύνοντας την άνοδο τιμών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι τοπικοί αγοραστές δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ανατολικά προάστια και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ σε περιοχές όπως τα Κωνσταντινοπολίτικα κατασκευάζονται δεκάδες νέες κατοικίες.

Ο τουριστικός τομέας κατέγραψε αύξηση 5% στον συνολικό αριθμό επιβατών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ νέες ξενοδοχειακές μονάδες όπως το NYX Thessaloniki και το Oscar Olympic ενίσχυσαν την τουριστική υποδομή της πόλης. Επενδύσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία, όπως το Electra Hotel και το project της Mitsis Hotels στη Χαλκιδική, προσβλέπουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Η ανακαίνιση του ξενοδοχείου Emporikon και η δημιουργία του πολυτελούς Green Bottle, καθώς και η ανακαίνιση του πρώην ξενοδοχείου Turist, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ελκυστικότητα της πόλης.

Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά, με τις επενδύσεις σε ακίνητα να αναδιαμορφώνουν την εικόνα της πόλης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες σε επενδυτές και επιχειρήσεις. Το άνοιγμα του μετρό, οι εκτεταμένες αναπλάσεις και οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις τοποθετούν τη Θεσσαλονίκη σε θέση-κλειδί για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.