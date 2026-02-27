Trastor: Αύξηση κερδών, διεύρυνση χαρτοφυλακίου στα 822,6 εκατ. ευρώ και πρόταση για ΑΜΚ 150 εκατ. ευρώ

Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και περαιτέρω διεύρυνση χαρτοφυλακίου, με στρατηγική εστίαση σε υψηλής ποιότητας ακίνητα ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών μεγεθών του ομίλου Trastor ΑΕΕΑΠ το 2025 .
Ο όμιλος Trastor αύξησε τη συνολική εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του σε 822,6 εκατ. ευρώ μέσω της πειθαρχημένης υλοποίησης του επενδυτικού του πλάνου, της ενεργής διαχείρισης ακινήτων και των περιουσιακών του στοιχείων και στοχευμένων πρωτοβουλιών βιωσιμότητας.
Κατά τη διάρκεια του 2025, η Trastor Property Investments ανακοίνωσε ότι ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά ακινήτων, με ισχυρή παρουσία σε σύγχρονους χώρους γραφείων υψηλών προδιαγραφών και βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές logistics.
- Τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν σε 40,6 εκατ. ευρώ (2024: 30,6 εκατ. ευρώ), καταγράφοντας αύξηση 32,9%. Σε ετησιοποιημένη βάση, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 49,7 εκατ. ευρώ.
- Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν σε 30,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 40,4% έναντι 21,5 εκατ. ευρώ το 2024, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των επαναλαμβανόμενων εσόδων και της περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.
- Τα κέρδη EPRA υπερτριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 11,6 εκατ. ευρώ (2024: 3,8 εκατ. ευρώ), ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη EPRA ανήλθαν σε 14,0 εκατ. ευρώ (2024: 4,1 εκατ. ευρώ), αποτυπώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της βάσης των επαναλαμβανόμενων κερδών του ομίλου.
- Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 36,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 33,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλάμβανε 65 ακίνητα, συνολικής επιφάνειας (GΒA) περίπου 492.000 τ.μ., με συνολική εύλογη αξία 822,6 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή σε εύλογες αξίες κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθαν σε 24,5 εκατ. ευρώ αντανακλώντας την ανθεκτικότητα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.
Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κυρίως από ακίνητα γραφείων (54%) και logistics (28%), τοποθετώντας την Trastor Property Investments σε διαρθρωτικά ελκυστικούς τομείς της ελληνικής αγοράς ακινήτων, οι οποίοι υποστηρίζονται από αυξανόμενη ζήτηση και περιορισμένη προσφορά, όπως σημειώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.
Οι νέες επενδύσεις
Κατά τη διάρκεια του 2025, ο όμιλος πραγματοποίησε στοχευμένες επενδύσεις, ολοκληρώνοντας την απόκτηση δύο ακινήτων έναντι συνολικού τιμήματος 9,8 εκατ. ευρώ, καθώς και την εξαγορά δύο εταιρειών έναντι 75,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η μία κατέχει ένα σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στον Ασπροπύργο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, ενώ η δεύτερη διαθέτει ένα πιστοποιημένο «πράσινο» κτίριο γραφείων στην Αθήνα. Συνολικά, η αποτίμηση των δύο ακινήτων ανερχόταν σε 106,3 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπλέον, 10,5 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε έργα ανάπτυξης και ενεργειακής αναβάθμισης. Στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της, η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης την πώληση ενός ακινήτου έναντι τιμήματος 1,5 εκατ. ευρώ.
Στις 31.12.2025 ο δείκτης του Καθαρού Δανεισμού προς την Αξία του Χαρτοφυλακίου (Net LTV) διαμορφώθηκε στο 48,3%, αντανακλώντας ισορροπημένη κεφαλαιακή διάρθρωση και διατήρηση συνετών επιπέδων μόχλευσης. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε σε 415,3 εκατ. ευρώ, έναντι 385,3 εκατ. ευρώ πριν ένα χρόνο (+7,8%), ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε 1,697 ευρώ, επίσης αυξημένη κατά 7,8%.
Η πρόταση για μέρισμα και ΑΜΚ
Το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας τη διανομή μερίσματος ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, έναντι 0,03 ευρώ ανά μετοχή το προηγούμενο έτος. Η προτεινόμενη διανομή αντιστοιχεί σε αύξηση 33% σε ετήσια βάση.
Για το 2026, η Trastor Property Investments επιδιώκει την περαιτέρω διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της. Ο όμιλος προγραμματίζει την ολοκλήρωση δύο έργων αναβάθμισης, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τα ετησιοποιημένα έσοδα από μισθώματα, ενώ παράλληλα σκοπεύει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύονται από τις διαρθρωτικές εξελίξεις στις αγορές γραφείων και logistics.
Προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύονται στην ελληνική αγορά ακινήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 20 Μαρτίου τη χορήγηση εξουσιοδότησης για τη διενέργεια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την άντληση κεφαλαίων περίπου 150 εκατ. ευρώ. Η προτεινόμενη αύξηση θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και ειδικευμένους επενδυτές στο εξωτερικό, ενώ οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, η Τράπεζα Πειραιώς, που σήμερα κατέχει περίπου το 98,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor Property Investments, αναμένεται να διατηρήσει σημαντική συμμετοχή στην εταιρεία. Η Jefferies GMBH θα ενεργήσει ως Sole Global Coordinator και Joint Bookrunner, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Eurobank Α.Ε. και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και θα ενεργήσουν ως Joint Bookrunners.
Ο Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Trastor Property Investments, σχολίασε ότι τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας και πρόσθεσε: “Ενισχύσαμε το χαρτοφυλάκιό μας με επενδύσεις σε σύγχρονους γραφειακούς χώρους και βιώσιμες υποδομές logistics, βελτιώσαμε την ποιότητα και την βιωσιμότητα της κερδοφορίας μας και διατηρήσαμε ισορροπημένη κεφαλαιακή διάρθρωση. Καθώς εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της αναπτυξιακής μας πορείας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας και στη δημιουργία επαναλαμβανόμενου εισοδήματος. Η προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ενισχύσει τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία, επιτρέποντάς μας να αξιοποιήσουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες που έχουν εντοπιστεί και να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας“.