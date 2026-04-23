Χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον οι νέες δημοπρασίες φυσικού αερίου για τον Κάθετο Διάδρομο

Ανεπιτυχείς υπήρξαν για ακόμη μια φορά οι δημοπρασίες για τα προϊόντα φυσικού αερίου του Καθέτου Διαδρόμου, που ενώνει την Ελλάδα με την Ουκρανία.

Οι σχετικές δημοπρασίες πραγματοποιήθηκαν χθες (22.4.2026), όταν και προσφέρθηκαν 23,7 GWh/ημέρα στη Διαδρομή 1 (από το τερματικό LNG της Ρεβυθούσας), 36,9 TWh στη Διαδρομή 2 (LNG Αλεξανδρούπολης), όπως και ίδια ποσότητα φυσικού αερίου στη Διαδρομή 3 (αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού ΤΑΡ).

Οι αγοραστές δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για αγορά ποσοτήτων, γεγονός που αποδίδεται από τους ειδικούς στην υψηλή τιμή του αερίου πλέον στην Ευρώπη εξαιτίας των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.

Γεγονός, άλλωστε, είναι ότι η Ουκρανία έχει πάψει προς το παρόν να αναπληρώνει τις αποθήκες της ενόψει του επόμενου χειμώνα, παρά μόνο σε ελάχιστο βαθμό. Οι τοπικές εταιρείες αναμένουν τη λήξη της ενεργειακής κρίσης ώστε να επαναλάβουν τις αγορές τους, πράγμα που φανερώνει και τη μοιραία κατάληξη των χθεσινών δημοπρασιών. Προς το παρόν οι αποθήκες της χώρας παραμένουν στο πολύ χαμηλό 18%.

Στο μεταξύ, συνάντηση είχε ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χθες με τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ενέργεια, Joshua Volz. Αντικείμενό της ήταν μεταξύ άλλων τα επόμενα βήματα στον Κάθετο Διάδρομο.

Να θυμίσουμε, τέλος, ότι οι δημοπρασίες του Κάθετου Διαδρόμου πήραν παράταση ως το Σεπτέμβριο.