ΟΠΕΚΕΠΕ: Λύθηκε το πρόβλημα, κανονικά οι πληρωμές στους αγρότες

Κανονικά γίνονται πλέον οι πληρωμένος επιδομάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένονταν τις τελευταίες μέρες στους λογαριασμούς των αγροτών. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «επιλύθηκε, τελικά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πληρωμές γίνονται κανονικά».

Υπενθυμίζεται ότι λόγω τεχνικού προβλήματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου, που παρουσιάσθηκε χθες το βράδυ (16.12.25) στο σύστημα καταβολής ενισχύσεων, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ χωρίς να έχει γίνει η πίστωση των ποσών που δικαιούνταν για τις Ενισχύσεις της Αναδιανεμητικής και της Βασικής Ενίσχυσης.

Νωρίς το πρωί το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και έγινε η πληρωμή των δικαιούχων της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, ενώ γύρω στις 12.00 το μεσημέρι ξεκίνησε και η καταβολή και της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, έκανε λόγο, μιλώντας στο ραδιόφωνο ΕΡΤnews Radio 105,8, για αδικαιολόγητο λάθος.

«Για το θέμα του ΕΛΓΑ, χθες ήταν να καταβληθεί η βασική ενίσχυση αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και υπάρχει η συμφωνία ενός ποσοστού αγροτών, μεγάλο ποσοστό αγροτών οι οποίοι το έχουν δεσμευτεί αυτό με την υπογραφή τους, στα ΚΥΔ κατά την υποβολή της δήλωσης του ΟΣΔΕ ότι με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης θα παρακρατείται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ. Τι συνέβη χθες; Χθες λοιπόν που ήταν να πληρωθούν, εκ παραδρομής, εκ λάθους του τεχνικού συμβούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστάλη πρώτα η παρακράτηση του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση» ανέφερε ο Χρήστος Κέλλας.

Πρόσθεσε πως: «Χθες το βράδυ παρακρατήθηκε, εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του Υπουργείου, ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, σας είπα τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική κατεβλήθη σήμερα το πρωί και σε λίγο θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης».

Τι συνέβη

Σημειώνεται πως μέχρι την Τρίτη θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης του 2025 που αφορά όσους πληρώθηκαν προκαταβολή και όσους πρόλαβαν να κάνουν διορθώσεις. Παράλληλα, θα πιστωνόταν στους λογαριασμούς η αναδιανεμητική ενίσχυση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις το ποσό θα είναι μειωμένο, καθώς πολλοί είναι αυτοί που ελέγχονται. Τέλος, θα πληρωθούν οι γεωργοί νεαρής ηλικίας.

Ωστόσο, ο ΕΛΓΑ «τράβηξε» τα χρήματα για τις ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει μπει το αντίστοιχο επίδομα στους λογαριασμούς των αγροτών.

Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε το πρωί και τα λεφτά αναμένεται να μπουν στους λογαριασμούς μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.