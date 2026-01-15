Οικονομία

Πιερρακάκης: Έως 1.000 ευρώ οι άμεσες πληρωμές IRIS

«Περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές», τόνισε ο ΥΠΟΙΚ
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Τα 1.000 ευρώ φτάνει το ημερήσιο όριο του IRIS από σήμερα (15.1.2026), σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε σε ανάρτησή του στα social media «Από σήμερα τα ημερήσια όρια του IRIS διπλασιάζονται, επιτρέποντας άμεσες πληρωμές έως 1.000 ευρώ, απλά, γρήγορα και χωρίς καμία προμήθεια για τους πολίτες».

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το ημερήσιο όριο για πληρωμές IRIS μεταξύ φυσικών προσώπων γίνεται 1.000 ευρώ από 500 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα, με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και το ημερήσιο όριο για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις εξίσου στα 1.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνει ο κ. Πιερρακάκης «περισσότερα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα σημαίνουν πιο σύγχρονες, διαφανείς και ασφαλείς συναλλαγές».

Οικονομία
Οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Ο Μακρόν ζητά κονδύλια 36 δισ. ευρώ για την άμυνα – «Για να σε φοβούνται, πρέπει να είσαι ισχυρός»
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας συνέδεσε άμεσα την ανάγκη για αυξημένες αμυντικές δαπάνες με τις εξελίξεις στη Γροιλανδία, στον απόηχο των απειλών των ΗΠΑ για την ημιαυτόνομη δανική επικράτεια
REUTERS
