IRIS: Διπλασιάζεται από σήμερα το ημερήσιο όριο συναλλαγών

Τι ισχύει για ιδιώτες και επαγγελματίες
Μεγαλύτερα ποσά θα μπορούν να μεταφέρουν από σήμερα (15.1.2025) μέσω του κινητού τους τηλεφώνου οι πολίτες σε φίλους και συγγενείς αλλά και να καταβάλλουν χρήματα σε επαγγελματίες μέσα από την υπηρεσία άμεσων πληρωμών IRIS.

Από σήμερα διπλασιάζονται τα ημερήσια όρια μεταφοράς χρημάτων μεταξύ μεταξύ φυσικών προσώπων, αλλά και μεταξύ φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω IRIS, «λύνοντας» έτσι τα χέρια πολλών πολιτών που χρειάζεται να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά από όσα προβλέπουν τα ισχύοντα όρια.

Βάσει του νέου πλαισίου, το ημερήσιο όριο για πληρωμές IRIS μεταξύ φυσικών προσώπων γίνεται 1.000 ευρώ από 500 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα, με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται και το ημερήσιο όριο για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις εξίσου στα 1.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως η δυναμική που έχουν αποκτήσει οι άμεσες συναλλαγές είναι εμφανής, καθώς φέτος αντιπροσώπευσαν το 27% των συνολικών μεταφορών πίστωσης που πραγματοποιήθηκαν, αποδεικνύοντας την χρηστικότητά τους στην καθημερινότητά μας.

Το επόμενο βήμα μεταφέρεται εκτός συνόρων, καθώς έχει ανακοινωθεί ότι το IRIS θα ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, αρχικά με την υπηρεσία P2P, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

