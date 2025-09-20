Αρνείται πεισματικά να πέσει η τιμή του πετρελαίου – Διαψεύδονται προς το παρόν οι προβλέψεις για κατάρρευση

Η διεθνής τιμή του πετρελαίου αψηφά προς το παρόν τις προβλέψεις μεγάλων τραπεζών, που τη θέλουν να πέφτει έως στα 50 δολάρια/βαρέλι σύντομα.

Ο ΟΠΕΚ διοχέτευσε πλέον 2,5 εκατομμύρια βαρέλια παραπάνω παραγωγής στην αγορά, μετά την πολιτική χαλάρωσης που ακολούθησε τους τελευταίους μήνες. Εντούτοις, οι ποσότητες αυτές παραμένουν σε μεγάλο βαθμό «θεωρητικές» και οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πραγματική επίδραση είναι κατά πολύ μικρότερη. Έτσι, η σημερινή τιμή πετρελαίου συνεχίζει να είναι σταθερή προς το παρόν, με 67-68 δολάρια στο Brent και 63-64 στο WTI.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρατηρείται επίσης το παράδοξο φαινόμενο να υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής με βάση τους διεθνείς οργανισμούς και ταυτόχρονα να υποχωρούν τα εμπορικά αποθέματα σε χερσαίες εγκαταστάσεις και τάνκερ, πράγμα που κανονικά μαρτυρά ελλείψεις.

Ενδεικτικά, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας υπολογίζει το πλεόνασμα παραγωγής-ζήτησης σε 2,1 εκατ. βαρέλια για το δεύτερο μισό του 2025. Η Macquarie το ανεβάζει στα 3 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με την Financial Times.

Στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα μια από τις μεγαλύτερες αντλήσεις ιστορικά από τα αποθέματα, ενώ αντίστοιχη τάση επικρατεί σε αρκετές δυτικές αγορές. Εξαίρεση αποτελεί η Κίνα, η οποία έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τα βαρέλια που φυλάει στην άκρη και έτσι στηρίζει τη ζήτηση και τις τιμές του μαύρου χρυσού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ερμηνεία για τις “επίμονες” τιμές του αργού πετρελαίου έχει να κάνει με τις προσδοκίες της αγοράς. Οι έμποροι γνωρίζουν ότι πλέον ο ΟΠΕΚ έχει εν πολλοίς εξαντλήσει τα περιθώρια και δεν του έχει απομείνει μεγάλο “μαξιλάρι” αν χρειαστεί στο μέλλον. Αυτομάτως, δημιουργούνται συνθήκες στενότητας σε περίπτωση που η ζήτηση συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά στο εξής. Κάτι στο οποίο συνηγορεί και η πτώση του κεντρικού επιτοκίου στις ΗΠΑ.

Το backwardation στα προθεσμιακά συμβόλαια πιστοποιεί αυτή την πραγματικότητα, ενώ έρχονται να προστεθούν οι δυσοίωνες προβλέψεις του ΙΕΑ για το μέλλον της παραγωγής διεθνώς. Ο οργανισμός προειδοποίησε ότι πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες για νέα κοιτάσματα, καθώς σήμερα είναι ιδιαίτερα χαμηλές για να στηρίξουν την παραγωγή στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες.

Αξίζει να αναφέρουμε και τον γεωπολιτικό παράγοντα, καθώς ΗΠΑ και Ε.Ε. πολεμούν διαρκώς με νέα μέτρα το ρωσικό πετρέλαιο, επηρεάζοντας το ισοζύγιο και προκαλώντας αβεβαιότητα.

Με αφορμή τα παραπάνω, η εκτίμηση των περισσότερων αναλυτών είναι ότι θα δούμε μια πτώση των τιμών τους επόμενους μήνες, αν και ίσως όχι τόσο έντονη όσο αναμενόταν. Στην περίπτωση που οι τιμές του αργού παραμείνουν σταθερές εν μέσω τόσο μεγάλου πλεονάσματος, τότε θα πρόκειται για ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι η συνέχεια θα είναι δύσκολη και οι τιμές θα ανέβουν.