Φορολογικές διαφορές: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου αιτήσεις για εξώδικη επίλυση και «κούρεμα» έως 75% στα πρόστιμα

Παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 δόθηκε για όσους φορολογούμενους θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις, προκειμένου να λύσουν εξωδικαστικά τις διαφορές τους με την Εφορία.

Το περιθώριο για την υποβολή αιτήσεων με στόχο την επίλυση των διαφορών με την Εφορία, έρχεται μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών που προβλέπει διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ).

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Οι φορολογούμενοι στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα από την Εφορία για φορολογικές παραβάσεις, μπορούν να ζητήσουν να λύσουν εξωδικαστικά τις διαφορές τους με τη Φορολογική Αρχή, διεκδικώντας μείωση των προστίμων έως και 75%, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, αντί της 24ης Ιουλίου τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, διευρύνεται και το χρονικό όριο των υποθέσεων που μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία: το αίτημα εξώδικης επίλυσης μπορεί πλέον να αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026, αντί της 23ης Ιουλίου 2026.

Η ρύθμιση μάλιστα δεν αφορά μόνο εκκρεμείς υποθέσεις. Δίνει την δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για υποθέσεις που είχαν απορριφθεί για τυπικούς λόγους. Το ίδιο ισχύει και για ματαιωθείσες ή απορριφθείσες υποθέσεις, εφόσον έχουν προκύψει νέα στοιχεία, νέα νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

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Παράταση και στα περιθώρια εξέτασης των αιτήσεων από την επιτροπή

Η ολοκλήρωση της εξέτασης μετατίθεται έως την 31η Ιουλίου 2027, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα μπορούν να εκδίδονται έως την 31η Οκτωβρίου 2027. Την ίδια ημερομηνία λήγει και η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων. Εάν μια αίτηση δεν εξεταστεί έως τις 31 Ιουλίου 2027, θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.

Σκοπός της παράτασης είναι η ταχύτερη επίλυση εκκρεμών φορολογικών διαφορών, η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων. Για όσο διάστημα η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής, η δικαστική διαδικασία αναστέλλεται και η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο με πράξη του Προέδρου του δικαστηρίου, χωρίς όμως να θίγεται η δυνατότητα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Οι λόγοι της προσφυγής

Στην αίτησή του ο φορολογούμενος κάνει συνοπτική αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση του, θεμελιώνουν την προσφυγή, με την οποία μπορεί να ζητήσει:

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος

Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων

Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή από την Επιτροπή εξετάζονται οι ισχυρισμοί του φορολογούμενου, με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

Αν προβάλλεται μόνον ο ισχυρισμός της «μείωσης του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων» το αίτημα γίνεται δεκτό.

Η πρόταση της Επιτροπής κοινοποιείται στον αιτούντα και αυτός δύναται να την αποδεχθεί εντός 10 εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της, ενώ μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται.

Με την αποδοχή της απόφαση της Επιτροπής επιλύεται αμετάκλητα η εκκρεμής διαφορά και η απόφαση δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει το 30% του κύριου φόρου που οφείλεται ή το 25% σε περίπτωση αυτοτελών προστίμων και να αναρτήσει το αποδεικτικό της πληρωμής στον σχετικό ιστότοπο .

Οι εκπτώσεις

Η καταβολή του υπόλοιπου ποσού πραγματοποιείται σε 1 έως 24 δόσεις με εκπτώσεις ανάλογες του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγούν ως εξής:

Σε μία δόση με έκπτωση 75%

Σε 2 -4 δόσεις με έκπτωση 65%

Σε 5-8 δόσεις με έκπτωση 55%

Σε 9-12 δόσεις με έκπτωση 50%

Σε 13-16 δόσεις με έκπτωση 45%.

Σε 17 – 20 δόσεις με έκπτωση 40%

Σε 21 – 24 δόσεις με έκπτωση 35%.



Εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.