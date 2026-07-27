Χρηστικά

ΕΛΓΑ: Παράταση για τους αγρότες – Έως 31 Ιουλίου οι ασφαλιστικές εισφορές

Νέα προθεσμία ενός μήνα για την εμπρόθεσμη εξόφληση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2025. Τι προβλέπει η νέα κοινή υπουργική απόφαση
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2026 έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για το έτος 2025, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ και δίνει επιπλέον περιθώριο στους αγρότες που δεν είχαν προχωρήσει στην πληρωμή της υποχρέωσης έως την προηγούμενη προθεσμία.

Ειδικότερα, με την ΚΥΑ 190204/2026 τροποποιείται η απόφαση που διέπει τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας και Εκτροφής, καθώς και τους τρόπους καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς προς τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Η νέα ρύθμιση ορίζει ρητά ότι η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2025 μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Πρόκειται ουσιαστικά για νέα μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας, καθώς η προηγούμενη προθεσμία για την εξόφληση της εισφοράς είχε οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2026.

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά συνδέεται με την ασφαλιστική κάλυψη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ και καταβάλλεται στο πλαίσιο της ετήσιας Δήλωσης Καλλιέργειας και Εκτροφής.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, από τη νέα παράταση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος ούτε του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ ούτε του κρατικού προϋπολογισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
210
115
99
73
64
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo