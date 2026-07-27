ΕΛΓΑ: Παράταση για τους αγρότες – Έως 31 Ιουλίου οι ασφαλιστικές εισφορές

Παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2026 έχουν οι αγρότες για την εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ για το έτος 2025, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παράταση αφορά αποκλειστικά τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ και δίνει επιπλέον περιθώριο στους αγρότες που δεν είχαν προχωρήσει στην πληρωμή της υποχρέωσης έως την προηγούμενη προθεσμία.

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Ειδικότερα, με την ΚΥΑ 190204/2026 τροποποιείται η απόφαση που διέπει τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας και Εκτροφής, καθώς και τους τρόπους καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς προς τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Η νέα ρύθμιση ορίζει ρητά ότι η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2025 μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Πρόκειται ουσιαστικά για νέα μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας, καθώς η προηγούμενη προθεσμία για την εξόφληση της εισφοράς είχε οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2026.

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Η ειδική ασφαλιστική εισφορά συνδέεται με την ασφαλιστική κάλυψη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής από τον ΕΛΓΑ και καταβάλλεται στο πλαίσιο της ετήσιας Δήλωσης Καλλιέργειας και Εκτροφής.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, από τη νέα παράταση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος ούτε του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ ούτε του κρατικού προϋπολογισμού.