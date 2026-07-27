Άδεια και επίδομα μητρότητας: Περισσότερες μητέρες μπαίνουν στην παροχή – Οι 6 αλλαγές

Περισσότερες εργαζόμενες μητέρες αποκτούν πρόσβαση στην ειδική άδεια και το επίδομα μητρότητας, καθώς νέα υπουργική απόφαση της Νίκης Κεραμέως διευρύνει τους δικαιούχους και αντιμετωπίζει περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε απώλεια της παροχής.

Οι αλλαγές στο επίδομα μητρότητας κινούνται σε έξι βασικούς άξονες και καλύπτουν, μεταξύ άλλων, θετές μητέρες, εργαζόμενες με μερική ή παράλληλη απασχόληση, μητέρες σε εποχικές επιχειρήσεις, αλλά και περιπτώσεις όπου είχε προηγηθεί ασφάλιση ως ελεύθερη επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενη.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πραγματική απασχόληση των εργαζόμενων μητέρων, καθώς πλέον μπορούν να λαμβάνονται υπόψη πρόσθετες ώρες εργασίας και όχι μόνο όσα προβλέπει τυπικά η σύμβασή τους.

Τι αλλάζει για τις θετές μητέρες

Η πρώτη παρέμβαση αφορά τις γυναίκες που αρχικά ανέλαβαν τη φροντίδα ενός παιδιού ως ανάδοχες και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν τη διαδικασία υιοθεσίας.

Με το νέο καθεστώς μπορούν να λάβουν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας, ακόμη και στην περίπτωση που στο διάστημα που μεσολάβησε είχαν ήδη επιστρέψει στην εργασία τους.

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Η αλλαγή επιχειρεί να καλύψει το χρονικό κενό που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στην έναρξη της αναδοχής και την οριστική ολοκλήρωση της υιοθεσίας.

Μετρά και η πρόσθετη εργασία στη μερική απασχόληση

Αλλαγή επέρχεται και στον υπολογισμό της απασχόλησης για τις μητέρες που εργάζονται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Για να διαπιστωθεί εάν δικαιούνται το πλήρες ποσό της ειδικής παροχής, θα συνυπολογίζεται πλέον και η πρόσθετη απασχόληση που έχουν πραγματοποιήσει.

Έτσι, ο υπολογισμός δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στον χρόνο εργασίας που αναγράφεται αρχικά στη σύμβαση, αλλά θα μπορεί να αποτυπώνει και τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης, όπως για παράδειγμα τις πρόσθετες ώρες εργασίας.

Δεν χάνεται το επίδομα όταν πληρώνει ο εργοδότης

Μία ακόμη αλλαγή αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν ευνοϊκότερη πρακτική για τις εργαζόμενες μητέρες και καταβάλλουν οι ίδιες ολόκληρες τις αποδοχές τους κατά την άδεια κυοφορίας και λοχείας.

Στις περιπτώσεις αυτές, η μητέρα μπορεί πλέον να λάβει την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας ακόμη και αν δεν είχε προηγουμένως εισπράξει επίδομα κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Με αυτόν τον τρόπο, η ευνοϊκότερη μεταχείριση από τον εργοδότη δεν θα λειτουργεί πλέον ως λόγος αποκλεισμού από την ειδική παροχή.

Τι γίνεται με την παράλληλη απασχόληση

Δικαίωμα στην παροχή αποκτούν και εργαζόμενες μητέρες που έχουν παράλληλη απασχόληση.

Βασική προϋπόθεση είναι να μην εργάζονται κατά το ημερήσιο ωράριο για το οποίο τους έχει χορηγηθεί η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας.

Η ρύθμιση επιτρέπει έτσι τη χορήγηση της παροχής ακόμη και όταν υπάρχει συμπληρωματική επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον δεν παραβιάζεται το ωράριο που καλύπτει η άδεια.

Παροχή και στις εποχικές επιχειρήσεις

Νέα δυνατότητα προβλέπεται και για τις μητέρες που απασχολούνται σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας.

Η ειδική παροχή μητρότητας μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλεται ακόμη και όταν η επιχείρηση, λόγω του αντικειμένου της, δεν λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι η εργασιακή σχέση της μητέρας να παραμένει ενεργή.

Στην παροχή και πρώην ελεύθερες επαγγελματίες

Η έκτη αλλαγή κλείνει ένα ακόμη κενό που συνδεόταν με την προηγούμενη ασφαλιστική ιδιότητα της εργαζόμενης.

Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας επεκτείνεται πλέον και σε μισθωτές μητέρες οι οποίες είχαν λάβει το επίδομα κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ ως ασφαλισμένες μη μισθωτές, όπως ελεύθερες επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενες.

Η προηγούμενη ασφάλιση ως μη μισθωτής δεν αποτελεί επομένως πλέον λόγο αποκλεισμού από την παροχή όταν η γυναίκα στη συνέχεια εργάζεται ως μισθωτή.