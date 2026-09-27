Κάρτα και επίδομα ανεργίας: Πλήρης οδηγός – Ποιοι δικαιούνται χρήματα και για πόσο

Η απώλεια της εργασίας δεν σημαίνει αυτομάτως και καταβολή επιδόματος ανεργίας, καθώς για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της συγκεκριμένης παροχής απαιτείται να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το πρώτο βήμα για τον εργαζόμενο που μένει χωρίς δουλειά είναι η εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και η έκδοση της λεγόμενης «κάρτας ανεργίας». Για να λάβει όμως και επίδομα πρέπει να πληροί πρόσθετες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

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Πώς βγαίνει και ανανεώνεται η κάρτα ανεργίας

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των e-services της ΔΥΠΑ με κωδικούς TAXISnet. Με την εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο δημιουργείται η ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, η οποία μπορεί να εκτυπωθεί ή να προστεθεί στο Gov.gr Wallet.

Η κάρτα ισχύει για τρεις μήνες. Η δυνατότητα ανανέωσης ανοίγει 20 ημέρες πριν από τη λήξη της και παραμένει διαθέσιμη έως και την ημερομηνία λήξης. Αν ο άνεργος δεν την ανανεώσει εγκαίρως, διαγράφεται αυτόματα από το μητρώο και απαιτείται νέα εγγραφή.

Η ανανέωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω gov.gr ή των e-services της ΔΥΠΑ, αλλά και μέσω ΚΕΠ.

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Κάρτα ανεργίας δεν σημαίνει επίδομα

Η εγγραφή στο μητρώο είναι διαφορετική από την τακτική επιδότηση ανεργίας. Το επίδομα αφορά πρώην μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας έληξε ή καταγγέλθηκε από τον εργοδότη και για τους οποίους καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας.

Κατά κανόνα, δεν χορηγείται τακτικό επίδομα σε εργαζόμενο που αποχώρησε οικειοθελώς.

Για κάποιον που επιδοτείται για πρώτη φορά, μία από τις βασικές διαδρομές είναι να έχει τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας στο 14μηνοπριν από τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να συνυπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες, και 80 ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε καθένα από τα δύο προηγούμενα έτη.

Για τους οικοδόμους, αντί των 125 ημερών απαιτούνται 100 ημέρες εργασίας.

Υπάρχει και δεύτερη διαδρομή για όσους δεν καλύπτουν την πρώτη προϋπόθεση: απαιτούνται τουλάχιστον 200 ημέρες εργασίας στα δύο προηγούμενα έτη –180 για τους οικοδόμους– χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες, και τουλάχιστον 80 ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος.

Για όσους έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν απαιτούνται τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας στο κρίσιμο 14μηνο –100 για τους οικοδόμους– χωρίς τους δύο τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, δεν πρέπει να έχουν λάβει περισσότερα από 400 ημερήσια επιδόματα ανεργίας μέσα στην προηγούμενη τετραετία. Εάν έχουν λάβει λιγότερα από 400, μπορούν να επιδοτηθούν μόνο για όσες ημέρες απομένουν μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου.

Από 5 έως 12 μήνες το επίδομα

Στο υφιστάμενο σύστημα η διάρκεια της τακτικής επιδότησης για τους κοινούς ανέργους κυμαίνεται, κατά κανόνα, από 5 έως 12 μήνες, ανάλογα με τις ημέρες εργασίας και το ιστορικό προηγούμενης επιδότησης.

Με υπολογισμό βάσει 14μήνου:

125 έως 149 ημέρες εργασίας δίνουν 5 μήνες επιδότησης,

150 έως 179 ημέρες δίνουν 6 μήνες,

180 έως 219 ημέρες δίνουν 8 μήνες,

220 έως 249 ημέρες δίνουν 10 μήνες,

250 ημέρες και άνω δίνουν 12 μήνες.

Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, 210 ημέρες εργασίας σε συνδυασμό με συμπλήρωση του 49ου έτους κατά την αίτηση μπορούν να δώσουν 12μηνη επιδότηση, όπως επίσης 125 έως 249 ημέρες όταν ο ασφαλισμένος έχει συνολικά 4.050 ημέρες εργασίας.

Προσοχή στην προθεσμία των 60 ημερών

Η αίτηση για την τακτική επιδότηση πρέπει να υποβληθεί εντός 60 ημερών από την επομένη της λύσης ή λήξης της εργασιακής σχέσης.

Προηγείται η έκδοση δελτίου ανεργίας και η αίτηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ή του gov.gr.

Πόσα χρήματα παίρνει ο άνεργος

Το πλήρες βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται από την 1η Απριλίου 2026 σε 565 ευρώ. Το ποσό, ωστόσο, δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου εξαμήνου πριν από την απόλυση.

Ενδεικτικά, το βασικό επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται ως εξής:

Μέσος όρος μεικτών μηνιαίων αποδοχών Μηνιαίο επίδομα 493,09 € και άνω 565,00 € 246,55 € έως 493,08 € 423,75 € Έως 246,54 € 282,50 €

Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα.

Πόσο φθάνει το πλήρες επίδομα

Για δικαιούχο που βρίσκεται στην ανώτατη κλίμακα των 565 ευρώ:

Προστατευόμενα μέλη Προσαύξηση Μηνιαίο επίδομα Κανένα — 565,00 € 1 μέλος +56,50 € 621,50 € 2 μέλη +113,00 € 678,00 € 3 μέλη +169,50 € 734,50 € 4 μέλη +226,00 € 791,00 €

Παράδειγμα

Άνεργος που βρίσκεται στην ανώτατη κλίμακα και έχει δύο προστατευόμενα μέλη λαμβάνει προσαύξηση 20% και επομένως 678 ευρώ τον μήνα.

Εάν δικαιούται επιδότηση για 12 μήνες, οι τακτικές μηνιαίες καταβολές φθάνουν:

678 € × 12 = 8.136 ευρώ.

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων.

Για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ως Δώρο Χριστουγέννων, με ανώτατο όριο τα 25 ημερήσια επιδόματα. Για το Δώρο Πάσχα, που αφορά επιδότηση από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, καταβάλλονται επίσης τρία ημερήσια επιδόματα ανά πλήρη μήνα, με ανώτατο όριο τα 12,5 ημερήσια επιδόματα.

Επίδομα και για πρώην ελεύθερους επαγγελματίες

Ξεχωριστό βοήθημα προβλέπεται για αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένους που πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ, όπως μηχανικοί, υγειονομικοί και νομικοί.

Το βοήθημα ανέρχεται από την 1η Απριλίου 2026 σε 565 ευρώ τον μήνα. Δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη και δεν καταβάλλονται αναλογίες Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.

Παράδειγμα

Πρώην ελεύθερος επαγγελματίας με 12 πλήρη έτη ασφάλισης, εφόσον πληροί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, δικαιούται το βοήθημα για 7 μήνες και μπορεί να λάβει συνολικά 3.955 ευρώ.

Για τη χορήγηση του βοηθήματος ισχύουν πρόσθετες προϋποθέσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται ανά κατηγορία ασφαλισμένων. Μεταξύ αυτών προβλέπονται, όπου εφαρμόζονται, ασφαλιστικές, εισοδηματικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις.

Νέο επίδομα έως 24 μήνες – Ποιοι μπαίνουν στο πιλοτικό

Παράλληλα λειτουργεί το πιλοτικό νέο σύστημα επιδότησης ανεργίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε νέος άνεργος λαμβάνει αυτομάτως το νέο επίδομα.

Για την πιλοτική επιδότηση απαιτούνται, μεταξύ άλλων, τουλάχιστον 175 ημέρες ασφάλισης στο προηγούμενο 14μηνο, χωρίς τους δύο τελευταίους μήνες, ενώ ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας κατά τα προηγούμενα τέσσερα έτη.

Η επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος και προβλέπεται ότι κανείς από όσους εντάσσονται δεν θα λάβει συνολικά μικρότερο ποσό από αυτό που θα ελάμβανε με το υφιστάμενο σύστημα.

Η επιδότηση έχει ελάχιστη διάρκεια τρεις μήνες και μέγιστη 24 μήνες. Η διάρκεια αυξάνεται ανάλογα με το ασφαλιστικό ιστορικό.

Το ποσό είναι εμπροσθοβαρές: είναι υψηλότερο κατά τους πρώτους μήνες και στη συνέχεια μειώνεται. Αποτελείται από σταθερό μέρος και, εφόσον πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις, από μεταβλητό μέρος που συνδέεται με την ασφαλιστική ιστορία.

Πώς κλιμακώνεται το νέο πιλοτικό επίδομα

Μετά την αναπροσαρμογή της 1ης Απριλίου 2026, για άνεργο με μέσο όρο αποδοχών τουλάχιστον ίσο με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, το σταθερό μέρος της επιδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

Περίοδος επιδότησης Μηνιαίοσταθερό μέρος 1ο τρίμηνο 719,00 € 2ο τρίμηνο 616,25 € 3ο τρίμηνο 513,75 € 4ο τρίμηνο 411,00 € Μήνες 13–18 308,25 € Μήνες 19–24 205,50 €

Τα παραπάνω δεν αποτελούν ενιαίο επίδομα για όλους τους συμμετέχοντες, αλλά το επίσημο παράδειγμα υπολογισμού της ΔΥΠΑ για τη συγκεκριμένη περίπτωση αποδοχών.

Στο σταθερό μέρος μπορεί να προστεθεί μεταβλητό μέρος για ασφαλισμένους που πληρούν τις πρόσθετες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 900 ημέρες ασφάλισης με εισφορές υπέρ ανεργίας στους τελευταίους 50 μήνες, αφαιρουμένων των δύο τελευταίων, καθώς και μέσος όρος αποδοχών στο κρίσιμο 14μηνο ίσος ή μεγαλύτερος από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Το μεταβλητό μέρος χορηγείται έως 12 μήνες.

Τι γίνεται μετά από έναν χρόνο ανεργίας

Στο υφιστάμενο σύστημα προβλέπεται επίδομα μακροχρονίως ανέργων 200 ευρώ τον μήνα, για διάστημα έως 12 μήνες.

Αφορά ανέργους ηλικίας 20 έως και 66 ετών και προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας και συνεχή 12μηνη ανεργία.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Για παράδειγμα, για δικαιούχο με δύο ανήλικα παιδιά το όριο ανέρχεται σε:

10.000 + 586,08 + 586,08 = 11.172,16 ευρώ.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

Για όσους έχουν ενταχθεί στο νέο πιλοτικό επίδομα, δεν ακολουθεί ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων, καθώς αυτό έχει ενσωματωθεί στην πιλοτική επιδότηση.

300 ευρώ για ανεργία άνω των 5 ετών

Προβλέπεται ακόμη εφάπαξ χρηματική παροχή 300 ευρώ για μη επιδοτούμενους ανέργους που έχουν συμπληρώσει πάνω από πέντε χρόνια συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας και στη συνέχεια καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Προϋπόθεση είναι να μη λαμβάνουν άλλο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση από τη ΔΥΠΑ και να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα ισχύοντα όρια ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος είναι:

Οικογενειακή κατάσταση Εισόδημα έως Προσαύξηση Άγαμος/χήρος χωρίς εξαρτώμενα μέλη 16.000 € — Διαζευγμένος/σε διάσταση 16.000 € +5.000 €ανά τέκνο Έγγαμος/μέρος συμφώνου συμβίωσης 24.000 € +5.000 €ανά τέκνο Μονογονέας 29.000 € +5.000 €για κάθε τέκνο μετά το πρώτο

Παράλληλα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της οικογένειας από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Προπληρωμένη κάρτα – Πόσα σηκώνει ο άνεργος σε μετρητά

Από τις 15 Μαρτίου 2025 εφαρμόζεται ο νέος τρόπος καταβολής σειράς παροχών της ΔΥΠΑ μέσω προπληρωμένης κάρτας.

Μέσω της κάρτας καταβάλλονται, μεταξύ άλλων, η τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα μακροχρονίως ανέργων, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, τα ειδικά εποχικά βοηθήματα και το επίδομα εργασίας.

Ο δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιεί ανάληψη σε μετρητά έως του 50% του ποσού κάθε καταβαλλόμενου επιδόματος. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να δαπανάται μέσω της προπληρωμένης κάρτας για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιείται στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις εξαιρέσεις συναλλαγών που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.

Εξαιρούνται από την καταβολή μέσω προπληρωμένης κάρτας άτομα με γνωμάτευση σε ισχύ που πιστοποιεί οπτική αναπηρία 80% και άνω, τα οποία εξακολουθούν να λαμβάνουν τις παροχές μέσω πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό.