e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου

Την ερχόμενη εβδομάδα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα καταβάλουν σε δικαιούχους συνολικό ποσό άνω του 1,2 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, συνολικά 1.208.786.298,6 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.745.73 δικαιούχους από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου

ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/202 1

σε 7.000 δικαιούχους για 1 Στις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ

σε 350 δικαιούχους για Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ

σε 1.100 δικαιούχους Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές: