Τεκμαρτό, επιστροφή ενοικίου και φόροι: Ποιες προθεσμίες κλείνουν στο τέλος του Σεπτεμβρίου και ποιοι πρέπει να σπεύσουν

Το τεκμαρτό, η επιστροφή ενοικίου και οι φόροι απαιτούν από επαγγελματίες και νοικοκυριά εγρήγορση στις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου, καθώς κρίσιμες προθεσμίες φτάνουν στο τέλος τους.

Για το τεκμαρτό, πρέπει να κινηθούν όσοι επαγγελματίες έχουν ήδη ζητήσει έλεγχο για να αμφισβητήσουν το εισόδημα που τους υπολόγισε η Εφορία, ενώ για την επιστροφή ενοικίου, χρειάζεται να ελέγξουν το Ε1 τους οι μισθωτές που εντοπίζουν λάθη στα στοιχεία της μίσθωσης. Στο ίδιο τριήμερο κλείνουν αιτήσεις για τουριστική ενίσχυση, μεταβιβάσεις αγροτικών δικαιωμάτων και πληρωμές φόρων.

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28 Σεπτεμβρίου: Αιτήσεις για το Thessaly–Evros Pass

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου κλείνουν οι αιτήσεις για το Thessaly–Evros Pass, το πρόγραμμα για την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων μέση της ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης στις εν λόγω περιοχές. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν με κλήρωση και θα λάβουν ψηφιακή κάρτα αξίας 200 ευρώ για προορισμούς στη Θεσσαλία ή 250 ευρώ για τον Έβρο.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις επιλέξιμες περιοχές για διαμονή, φαγητό και τοπικές μετακινήσεις.

29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι έχουν εκκρεμότητα με το τεκμαρτό

Την αμέσως επόμενη ημέρα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, λήγει η προθεσμία για τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου της ΑΑΔΕ από όσους έχουν αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά τους ζητώντας φορολογικό έλεγχο.

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Η ημερομηνία αφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες με απλογραφικά βιβλία και είχαν ήδη επιλέξει τους κωδικούς 443-444 στο Ε1 τους. Αυτοί πρέπει τώρα να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητά η ΑΑΔΕ για να προχωρήσει η εξέταση της υπόθεσής τους, με ό,τι αυτό συνπεάγεται για ελέγχους και «σκανάρισμα» σε περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις κ.ο.κ.

30 Σεπτεμβρίου: Διορθώσεις για την επιστροφή ενοικίου

Έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μπορούν να διορθώσουν το Ε1 τους οι ενοικιαστές που έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία για το ενοίκιο που πλήρωσαν το 2025. Στον έλεγχο χρειάζεται να προσέξουν ιδίως τον αριθμό της δήλωσης μίσθωσης και τα ποσά που έχουν καταχωριστεί.

Με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης θα υπολογιστεί η επιστροφή ενοικίου που προβλέπεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο, για την οποία δεν χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση.

Φόροι, προκαταβολή και αγροτικά δικαιώματα

Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία πληρωμής για την τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος και την έβδομη δόση του ΕΝΦΙΑ. Την ίδια ημέρα υποβάλλεται και η δήλωση ΦΠΑ Αυγούστου από επιχειρήσεις και επαγγελματίες με μηνιαία φορολογική περίοδο.

Μέχρι το τέλος του μήνα μπορούν επίσης να ζητήσουν μείωση της προκαταβολής φόρου τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα που αναμένουν μείωση εισοδήματος πάνω από 25%. Η αίτηση αφορά τις δόσεις της προκαταβολής που δεν έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Για τους αγρότες, στις 30 Σεπτεμβρίου κλείνει η υποβολή μεταβιβάσεων δικαιωμάτων της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης. Η προθεσμία καλύπτει μεταβιβάσεις εν ζωή έως την ίδια ημέρα και μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς για θανάτους έως τις 15 Σεπτεμβρίου.