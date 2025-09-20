Οι πολίτες στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Ανεξάρτητη Αρχή προστασίας των καταναλωτών

Οι πολίτες στηρίζουν την πολιτική μεταρρυθμίσεων που προστατεύει τους καταναλωτές και ενισχύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην αγορά.

Συγκεκριμένα, το 71% υποστηρίζει την πρωτοβουλία για μεταρρυθμίσεις του Υπουργού Ανάπτυξης για τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή και την εποπτεία της αγοράς, καθώς τη θεωρεί θετική για την προστασία των καταναλωτών και συγκεντρώνει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό μέσα από συστηματικούς ελέγχους.

Σε ποσοστό 62%, οι πολίτες στηρίζουν την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης να πάρει πίσω τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από όσους έλαβαν κρατική ενίσχυση για επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και να επιστραφούν στην κοινωνία σε αληθινές παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν ανακτηθεί 70 εκατομμύρια ευρώ, μέσω της διαδικασίας που ενεργοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.