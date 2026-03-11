Παράθυρο έως τις 30 Απριλίου 2026 για μειωμένο ΦΠΑ στα ακίνητα – Τι ορίζει νέα απόφαση της ΑΑΔΕ

Μέχρι τις 30.4.2026 έχουν περιθώριο οι επιχειρήσεις να κινηθούν για παλαιότερες χρήσεις ακινήτων, αν θέλουν να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο της ΑΑΔΕ για τον ΦΠΑ στα ακίνητα.

Η απόφαση Α.1046/2026 ανοίγει τον δρόμο για επανυπολογισμό του ΦΠΑ σε ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται όλα με τον ίδιο τρόπο, αρκεί να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βασικό σημείο είναι ότι ο ΦΠΑ στα ακίνητα δεν θα κρίνεται μόνο με έναν γενικό υπολογισμό για όλη την επιχείρηση, αλλά με βάση την πραγματική χρήση κάθε χώρου. Η ίδια η απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι ο υπολογισμός γίνεται ανάλογα με το ποιο μέρος του ακινήτου χρησιμοποιείται σε κάθε δραστηριότητα, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα και χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους. Αυτό σημαίνει ότι για επιχειρήσεις με μικτή χρήση ακινήτων μπορεί να προκύψει διαφορετική εικόνα από εκείνη που έδινε ο παλιός, πιο γενικός τρόπος.

Η η απόφαση λέει ρητά ότι μπορεί να εφαρμοστεί και σε προηγούμενα φορολογικά έτη που δεν έχουν παραγραφεί. Για να γίνει αυτό, όμως, η ΑΑΔΕ ζητά να υπήρχαν διακριτές καταγραφές στα λογιστικά αρχεία, ώστε να φαίνεται καθαρά ποιες δαπάνες και ποιοι χώροι αντιστοιχούσαν σε κάθε χρήση. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση – γνωστοποίηση πρέπει να υποβληθεί έως 30.4.2026.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το παράθυρο αφορά κυρίως επιχειρήσεις που έχουν ακίνητα τα οποία δεν αξιοποιούνται ενιαία και μπορούν να αποδείξουν με στοιχεία πώς χρησιμοποιήθηκε κάθε τμήμα τους. Για όσους έχουν αυτή την εικόνα, ανοίγει δυνατότητα να ξαναδούν τον ΦΠΑ στα ακίνητα με πιο στοχευμένο τρόπο.