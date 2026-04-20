Παροδική η μείωση στις τιμές των καυσίμων – Έρχονται νέες αυξήσεις στην αντλία

Μετά την πρόσκαιρη μείωση των τιμών των καυσίμων που σημειώθηκε στην αντλία τις τελευταίες μέρες, πετρέλαιο και βενζίνη αναμένεται να πάρουν ξανά την ανιούσα μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς το πολεμικό κλίμα στη Μέση Ανατολή δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για εκεχειρία διαρκείας κι έχει δώσει νέα ώθηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η ελληνική αγορά ακολουθεί τις διεθνείς τιμές και οι όποιες μειώσεις έρχονται περίπου δέκα μέρες μετά, καθώς περνούν σε πρώτη φάση στην τιμή διυλιστηρίου και κατόπιν στην αντλία, δηλαδή στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως αποτέλεσμα αυτού, όπως εξήγησε ο πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, στην ΕΡΤ, σήμερα η τιμή της βενζίνης κινείται στα 2 ευρώ, ενώ η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης (diesel) ανέρχεται στο 1,95 ευρώ ανά λίτρο και στις μεγάλες πόλεις φτάνει έως και το 1,85 ανά λίτρο.

«Όσο βρισκόμαστε σε αυτά τα σημεία, οι τιμές θα είναι κάτω από 2 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη και κάτω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο για το diesel», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ν. Παπαγεωργίου. Ωστόσο, εκτίμησε πως μέσα στις επόμενες 5 μέρες οι πολίτες θα δουν τις τιμές να ανεβαίνουν και πάλι, λόγω της έντονης γεωπολιτικής αστάθειας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Τόνισε ότι οι τιμές στην Ελλάδα ακολουθούν την τάση που ξεκίνησε τη Μεγάλη Τετάρτη, όταν και είχε ανακοινωθεί η κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ –Ισραήλ και Ιράν, επισημαίνοντας πως τα ελληνικά διυλιστήρια σήμερα έχουν εκτιμήσει το πετρέλαιο στα 90 – 95 δολάρια το βαρέλι, οπότε «οι τιμές για τώρα και για τις επόμενες μέρες θα είναι σε αυτά τα επίπεδα».

Αν και «υπήρξε καλή ψυχολογία μετά την εκεχειρία», ο Ν. Παπαγεωργίου αναφέρει πως μετά την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, έπεσε σημαντικά η κατανάλωση, όπως και η κίνηση στους δρόμους.