Το πετρέλαιο «απογειώνεται»: Η άνοδος ξεπέρασε το 7% καθώς η κόντρα ΗΠΑ και Ιράν υπονομεύει τις ελπίδες για ειρήνη

Οι τιμές του πετρελαίου αντιδρούν ανοδικά σήμερα Δευτέρα (20.4.2026), καθώς επανέρχεται η αβεβαιότητα για την έκβαση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Πιο βίαιη είναι η αντίδραση του αμερικανικού αργού WTI, με άνοδο που έφτασε πάνω από το 7%, μετά τη σύλληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από τον στρατό των ΗΠΑ και ενώ το Ιράν συνεχίζει να παρεμποδίζει την κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ συντηρώντας το κλίμα έντασης στη Μέση Ανατολή.

Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, σημείωνε άνοδο 7,67% στα 90,28 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 6,76%, στα 96,49 δολάρια.

Το ράλι συνεχίζεται στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας με τα συμβόλαια του WTI να κάνουν πράξεις οριακά χαμηλότερα από τα 90 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 6-7% ενώ το Brent κινείται σταθερά πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι έχοντας περιορίσει ελαφρώς τα κέρδη του που διαμορφώνονται πάνω από 5%.

Οι τιμές αντιστρέφουν τις απώλειες από την τελευταία συνεδρίαση, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις φουντώνουν ξανά στη Μέση Ανατολή. Η άνοδος ακολούθησε σχόλια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πυροβόλησε και κατέσχεσε ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν, αφού αγνόησε τις εντολές να σταματήσει κατά την έξοδό του από τον Πορθμό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη στοχοποίησε επίσης πλοία και ανέκτησε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ενώ είχε δημιουργηθεί μια δυναμική προς μια διαρκή ειρήνη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η αβεβαιότητα έχει επανεμφανιστεί, ακόμη και όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ θα κατευθυνθούν στο Πακιστάν τη Δευτέρα για έναν ακόμη γύρο συνομιλιών.

Η παρατεταμένη σύγκρουση έχει προκαλέσει ένα ιστορικό σοκ στον ενεργειακό εφοδιασμό, αυξάνοντας τους κινδύνους πληθωρισμού και εγείροντας ανησυχίες για μια πιθανή παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση συντηρώντας την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.