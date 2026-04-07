Πάσχα με το ίδιο ή μικρότερο καλάθι από πέρυσι αλλά ακριβότερο – Διψήφια αύξηση για αρνί και τσουρέκι

Με διψήφια αύξηση τιμών σε σχέση με πέρυσι θα προμηθευτούν οι καταναλωτές αρνί και τσουρέκι ενώ το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού, για 4 με 6 άτομα, υπολογίζεται από 107,20 έως 156,20 ευρώ, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ).

Για τις εκτιμήσεις γύρω από το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις οι τιμές τόσο από αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (π.χ. ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κ.α.), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά.

Υπολογίζεται ότι οι καταναλωτές θα αγοράσουν το ίδιο, σε σχέση με πέρυσι, καλάθι αγαθών, ακριβότερα κατά 7,8% έως 9,3%, Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Είναι ενδεικτικές οι αυξήσεις τιμών σε ορισμένα δημοφιλή προϊόντα που μπαίνουν σε κάθε σπίτι, όπως για παράδειγμα οι ντομάτες όπου παρατηρείται αύξηση 13% σε σχέση με πέρυσι. Σε άλλο παράδειγμα, σημειώνεται το πορτοκάλι και το μήλο με αυξήσεις πάνω από 14% και 16% αντίστοιχα. Από τα στοιχεία του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ ηγείται της κούρσας των ανατιμήσεων στα τρόφιμα το μαρούλι, με αύξηση πάνω από 27% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, είναι ενδεικτικό ότι σε αρνί και κατσίκι οι τιμές κινούνται 11,3% πάνω από τα περσινά επίπεδα.

Οι τιμές ανά κατάστημα και πού οφείλεται η ακρίβεια

Εντωμεταξύ, ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία της έρευνας που δείχνουν σε τι τιμές πωλούν δημοφιλή προϊόντα τα διάφορα κανάλια του λιανεμπορίου. Για παράδειγμα αρνί και κατσίκι είναι πιο οικονομικά στη Βαρβάκειο απ’ ότι στα σούπερ μάρκετ ενώ τα κρεμμύδια, το λάχανο και άλλα οπωροκηπευτικά είναι σε καλύτερες τιμές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Ο Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ Χαράλαμπος Αράχωβας σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παρέμειναν στα ίδια περίπου με τα περυσινά επίπεδα, ενώ το 2025 είχε σημειωθεί ισχυρή αύξηση εξαιτίας της διόγκωσης της τιμής του κακάο. «Οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για άλλη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά… Το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται περισσότερο στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, αν και πέραν των τροφίμων και των καυσίμων δεν καταγράφονται, έως τώρα, ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα», προσθέτει.

Η σημαντική αύξηση του φετινού πασχαλινού τραπεζιού αποδίδεται: