Πιο κοντά το μέτρο του fuel pass με πετρέλαιο στα 100 δολάρια λέει ο Όμηρος Τσάπαλος

Με το πετρέλαιο να σταθεροποιείται στα 100 δολάρια το βαρέλι (στα υψηλοτέρα επίπεδα από το 2020-2022 το μπρεντ) και με τις τιμές της βενζίνης να αυξάνονται μέρα με την μέρα -με τη μέση τιμή πανελλαδικά να αγγίζει ήδη τα 2 ευρώ το λίτρο-, το μέτρο του Fuel Pass φαίνεται να μπαίνει στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην ΕΡΤ νωρίτερα σήμερα (16.3.2026) ανέφερε ότι εξετάζεται η υιοθέτηση του μέτρου Fuel Pass, ενός επιδόματος καυσίμων που παρέχεται στους πολίτες για τη χρήση καυσίμου με κριτήρια εισοδηματικά και περιουσιακά, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και να στηριχτούν κυρίως τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από την αύξηση του κόστους μετακίνησης.

Σχολιάζοντας το θέμα το τελευταίο διάστημα έχει σημειώσει ότι στη φαρέτρα των μέτρων που κοιτάζει η κυβέρνηση περιλαμβάνονται μέτρα τύπου Fuel Pass και επιδοτήσεις στην περίπτωση που οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές διατηρηθούν στα 100 δολάρια και υψηλότερα για διάστημα τριών εβδομάδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Fuel Pass είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2022, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Αν και τα τελικά κριτήρια δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, οι πιθανές προϋποθέσεις θα είναι παρόμοιες με αυτές των προηγούμενων κύκλων του μέτρου, με δικαιούχους φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ, ενώ θα υπάρχουν προσαυξήσεις για έγγαμους και οικογένειες με παιδιά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο μέτρο θα είναι η κατοχή οχήματος σε κυκλοφορία και η υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Το ύψος του επιδόματος Fuel Pass 3 δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσά που θα κυμαίνονται από 50 έως 100 ευρώ, σύμφωνα με τα ποσά των προηγούμενων κύκλων. Στον πρώτο κύκλο του 2022, οι επιδοτήσεις κυμαίνονταν από 30 έως 50 ευρώ για το τρίμηνο, ενώ στα νησιά υπήρχε μεγαλύτερη ενίσχυση. Στο δεύτερο κύκλο, τα ποσά αυξήθηκαν και έφτασαν τα 100 ευρώ για τα νησιά.