Τιμολόγια ρεύματος: Η «παγίδα» στην έκπτωση συνέπειας, το «πέναλτι» στην ρήτρα πρόωρης αποχώρησης και οι «κρυφές» χρεώσεις – Παραδείγματα

Ανησυχία προκαλούν οι όροι που συνοδεύουν τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι τελικές χρεώσεις διαμορφώνονται από «ψιλά γράμματα» που επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό κόστος για τον καταναλωτή, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει κάποιος να πληρώσει και διπλάσιο λογαριασμό ρεύματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έκπτωση συνέπειας, δηλαδή αν ο καταναλωτής είναι συνεπής και πληρώσει αυστηρά μέσα στο χρονοδιάγραμμα που του έχει θέσει ο πάροχος η έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και 30% στην αρχική τιμή. Ωστόσο, ακόμη και μία ημέρα καθυστέρησης στην εξόφληση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της έκπτωσης, αυξάνοντας απότομα τον τελικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Η σύμβαση είναι συγκεκριμένη. Για παράδειγμα, ο πάροχος σου πουλάει μία τιμή, για παράδειγμα 14 λεπτά αλλά αυτά τα 14 λεπτά που χρεώνεται η κιλοβατώρα είναι μετά από έκπτωση συνέπειας. Ήταν 20 λεπτά η αρχική τιμή. Αν είσαι συνεπής σου κάνουν μία έκπτωση 6 λεπτά, αν δεν είσαι συνεπής έστω και για 1 ημέρα όλες οι κιλοβατώρες χρεώνονται με τα 20 λεπτά που ήταν η αρχική τιμή – όχι παραπάνω από 20 λεπτά, τα 20 που θα ήταν αρχική.

Ειδικότερα, σε ένα λογαριασμό 100€ αν γίνει εμπρόθεσμη πληρωμή η χρέωση κατανάλωσης είναι 0,14€ (με το ποσοστό έκπτωσης συνέπειας). Έστω ότι καταναλώνεις σε ένα μέσο νοικοκυριό 500 kWh τον μήνα, πας με τα 0,14€ μέσα σ αυτό το χρονικό διάστημα θα πληρώσεις 70€. Αν αργήσεις μόλις 1 ημέρα πας με τα 0,20€ και πληρώνεις 100€.

Παράλληλα, προβλέπονται ρήτρες πρόωρης αποχώρησης σε συμβόλαια σταθερής τιμολόγησης (μπλε τιμολόγια), όπου ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα πάγια που απομένουν έως τη λήξη της σύμβασης.

Παράδειγμα: Το «κακό» που έχουν τα μπλε τιμολόγια είναι το «πέναλτι» στο σπάσιμο συμβολαίου. Αν θέλει κάποιος για δικό του λόγο να φύγει νωρίτερα, δεν μπορεί να φύγει έτσι απλά, θα πληρώσει «πέναλτι«. Δεν ισχύει ο κανόνας του πράσινου και του κίτρινου τιμολογίου, που μπορεί να φύγει όταν το επιθυμεί. Τα καινούρια μπλε τιμολόγια έχουν αυξηθεί έως και 50% σε σχέση με τις τιμές που είχαμε προ κρίσης. Επομένως, αν επιλέξεις μπλε τιμολόγιο το «παντρεύεσαι» για 12-18 μήνες, αν αποφασίσεις κάποια στιγμή να το σπάσεις θα πληρώσει όλα τα πάγια μέχρι το τέλος της λήξης του συμβολαίου σου. Αν λήγει το συμβόλαιό σου ένα μήνα πριν θα πληρώσεις μόνο ένα πάγιο, αν είναι 6 μήνες 6 πάγια. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι χαμηλές τιμές κιλοβατώρας ισχύουν μόνο για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης, όπως έως 500 kWh, χωρίς πάντα να υπάρχει σαφής ενημέρωση ότι η υπέρβασή τους μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις έως και 50%.

Τέλος, αναφέρονται και πάγια και επιπλέον «κρυφές» μηνιαίες χρεώσεις που δεν είναι πάντα εύκολα αντιληπτές από τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα ο τελικός λογαριασμός να διαφέρει σημαντικά από την αρχική εκτίμηση.

Παράδειγμα: Σου λέει ο πάροχος τον Μάιο σου δίνω 10 λεπτά πράσινο τιμολόγιο, τον Ιούνιο σου αφήνει 10 λεπτά, τον Ιούλιο ανεξάρτητα αν έχει αυξηθεί 5% η χονδρική αγορά ή 10% μπορεί να σου αυξήσει έως και 100% την τιμή, γιατί του δίνει το περιθώριο το πλαίσιο διαμόρφωσης της λιανικής τιμής να πειράξει από τον αλγόριθμο του πράσινου τιμολογίου τον μηχανισμό διακύμανσης μέχρι και 100%. Άρα ο καταναλωτής έχει μείνει τον Μάιο με 10,11 λεπτά, τον Ιούνιο το ίδιο και τον Ιούλιο βλέπει 18 λεπτά.

Προτείνεται, πλέον ότι ακόμα και τώρα παρόλο που έχει αυξηθεί σε όλες τις εταιρείες το μπλε τιμολόγιο οι καταναλωτές να κλειδώσουν για 12 μήνες το σταθερό με 13,2 λεπτά που είναι μια «σχετικά με την κρίση που βιώνουμε τώρα μια καλή τιμή».