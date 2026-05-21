«Καίνε» τα καύσιμα στα νησιά: Καθημερινές αυξήσεις στην αμόλυβδη που φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ – Φόβοι για την κατανάλωση

Χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης, οι τιμές στην αγορά καυσίμων απειλούν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επαγγελματιών και εγείρουν αβεβαιότητες ενόψει του καλοκαιριού που οι ανάγκες για μετακινήσεις αυξάνονται.

Είναι ενδεικτικό ότι στις Κυκλάδες το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια και η αμόλυβδη φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ ενώ αυξάνονται οι μέσες τιμές και πανελλαδικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2,12 ευρώ ανά λίτρο από την Τρίτη (19.5.2026), σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ενώ συγκρατημένη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης που διαμορφώνεται στα 1,817 ευρώ.

Η άνοδος στη βενζίνη επιταχύνεται τις τελευταίες ημέρες μετά το ράλι των διεθνών τιμών, ειδικά την προηγούμενο εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι το Brent εκτοξεύθηκε πάνω από τα 110 δολάρια στον απόηχο της απουσίας προόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν.

Το ράλι στις διεθνείς τιμές περνά στα διυλιστήρια μετά από λίγες ημέρες, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που εξηγούν γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε αποκλιμάκωση στις τιμές της αντλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξέλιξη τιμών για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης

Ημέρα Βενζίνη (95 οκτ.) Πετρέλαιο κίνησης (disel) 13 Μαϊου 2,091 1,821 14 Μαϊου 2,097 1,816 15 Μαϊου 2,104 1,814 16 Μαϊου 2,111 1,814 17 Μαϊου 2,113 1,814 18 Μαϊου 2,119 1,815 19 Μαϊου 2,126 1,817

Μέσες τιμές πανελλαδικά

Τα παραπάνω δείχνουν ότι το πετρέλαιο κίνησης προβάλλει αντίσταση στις αυξήσεις των διεθνών τιμών καθώς ευνοείται από την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στις διυλιστηριακές τιμές. Αντίθετα, η πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης «καλπάζει» έχοντας συσσωρεύσει σε μία εβδομάδα πάνω από 3-4 λεπτά επιπλέον φτάνοντας στα 2,12 ευρώ το λίτρο.

Πρόκειται δε για μέση τιμή καθώς σε πολλά πρατήρια η βενζίνη έχει σπάσει το ρεκόρ του 2022, όταν είχε αγγίξει τα 2,5 ευρώ το λίτρο.

Τα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αττική κινούνται πάνω από τα 2,11 ευρώ όπως και στη Θεσσαλονίκη, με το ντίζελ στα 1,796 και 1,802 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα.

Οι υψηλότερες τιμές εμφανίζονται στα νησιά. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης ήδη την Τρίτη (19.5.2026) ήταν στα 2,256 ευρώ ενώ το πετρέλαιο κίνησης είχε σκαρφαλώσει στα 1,992. Πανάκριβα είναι τα καύσιμα και στα Δωδεκάνησα όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης την ίδια μέρα ήταν πάνω από τα 2,2 ευρώ.

Αυτό το φράγμα πλησιάζουν επίσης οι μέσες τιμές σε Κρήτη, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα και Λευκάδα.

Οι υψηλές τιμές προβληματίζουν επαγγελματίες και τοπικούς φορείς στα νησιά που υποδέχονται αυτή την περίοδο τουρίστες, για τους οποίους το κόστος μετακίνησης είναι υπολογίσιμο.

Οι φόβοι για μείωση της κατανάλωσης φέρνουν πιέσεις για περαιτέρω στήριξη, με παράταση στα μέτρα που είναι σε ισχύ και εφαρμογή νέων.