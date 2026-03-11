Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ: Σε άμεση ισχύ έως 30 Ιουνίου, πώς θα συγκρατηθούν οι τιμές των τροφίμων και άλλων βασικών ειδών

Έκτακτο πλαφόν στα σούπερ μάρκετ και στα βασικά είδη θέτει σε ισχύ η κυβέρνηση έως τις 30 Ιουνίου 2026, με στόχο να αποτραπεί νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια μέσα σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας.
Το μέτρο του πλαφόν για τα σούπερ μάρκετ θα περάσει μέσα από πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε άμεση εφαρμογή και συνδέεται ευθέως με την προσπάθεια να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά τροφίμων και βασικών καταναλωτικών αγαθών.
Αυτό ήταν ένα από τα βασικά σημεία της παρουσίασης του οικονομικού επιτελείου, με τον Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει ότι τα μέτρα αφορούν τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ και τα πρατήρια καυσίμων και θα έχουν άμεση εφαρμογή. Παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θα είναι ανεκτική απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας, επιχειρώντας να δείξει ότι η παρέμβαση δεν είναι απλή προειδοποίηση αλλά πραγματικό πλαίσιο ελέγχου της αγοράς.
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, αμέσως μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα τεθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα βασικά είδη, με σημείο αναφοράς το αντίστοιχο περιθώριο ανά κωδικό του 2025. Το καθεστώς αυτό θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2026 και στη συνέχεια θα ληφθούν αποφάσεις για το ποια προϊόντα θα συνεχίσουν να υπάγονται στο μέτρο. Η λογική της ρύθμισης είναι να μπει προσωρινό φρένο σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε τρόφιμα και βασικά είδη, πριν η διεθνής κρίση βαρύνει πιο έντονα στο «πορτοφόλι» των νοικοκυριών.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι οι πιέσεις στις αγορές εντείνονται λόγω της πολεμικής αναμέτρησης στη Μέση Ανατολή και ότι σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει την κοινωνία. Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην ανακοίνωση του μέτρου αλλά και στη γραμμή εφαρμογής του.
Η παρέμβαση στα σούπερ μάρκετ συνοδεύεται από αυστηρό μήνυμα και προς τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων και λιανεμπορίου. Για κάθε παραβίαση του πλαφόν μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ, στοιχείο που δείχνει ότι η κυβέρνηση θέλει να ανεβάσει αισθητά το κόστος για τους παραβάτες, επιλέγοντας, σε αυτή τη φάση, να συγκρατήσει τις πιέσεις στην αγορά όχι με οριζόντιες ενισχύσεις αλλά με άμεσο περιορισμό του περιθωρίου κέρδους και με αυστηρότερη εποπτεία.
Τέλος, το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα ενδεικτική λίστα με 61 κατηγορίες αγαθών τα οποία αποτελούν αντικείμενο ελέγχου. Αυτές είναι:
- Ρύζι
- Ψωμί για τοστ
- Ψωμί φρατζόλα
- Φρυγανιές
- Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι
- Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- Όσπρια (φακές)
- Όσπρια (φασόλια)
- Όσπρια (ρεβύθια)
- Πάριζα
- Γαλοπούλα (αλλαντικά)
- Κατεψυγμένα ψάρια
- Φρέσκα ψάρια
- Νωπό χοιρινό
- Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
- Νωπό μοσχάρι
- Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο
- Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)
- Γάλα φρέσκο πλήρες
- Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
- Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
- Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
- Γάλα εβαπορέ
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
- Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
- Τυρί φέτα
- Λευκό τυρί
- Τυρί γκούντα
- Τυρί με χαμηλά λιπαρά
- Χυμός τομάτας διατηρημένος
- Αυγά
- Μαργαρίνες
- Βούτυρο αγελάδος
- Ελαιόλαδο
- Ηλιέλαιο
- Κατεψυγμένα λαχανικά
- Λευκή ζάχαρη
- Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)
- Δημητριακά
- Κρέμα βρεφικής ηλικίας
- Γάλα βρεφικής ηλικίας
- Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)
- Σοκολάτες και σοκολατοειδή
- Μπισκότα
- Χυμός πορτοκάλι
- Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)
- Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
- Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
- Χαρτί κουζίνας
- Χαρτί υγείας
- Οδοντόκρεμες
- Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών
- Σαμπουάν
- Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή
- Αφρόλουτρα
- Πάνες ακράτειας
- Πάνες για μωρά
- Μωρομάντηλα
- Σαμπουάν για μωρά
- Τροφές για σκύλους
- Τροφές για γάτες