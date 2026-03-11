Οικονομία

Μέτρα κατά της ακρίβειας: Θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και καύσιμα – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια

Όλες οι ανακοινώσεις των έκτακτων μέτρων κατά της αισχροκέρδειας από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Σταύρο Παπασταύρου και τον Τάκη Θεοδωρικάκο

Υπό το βάρος των ανατιμήσεων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και με φόντο τα πρώτα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, η κυβέρνηση προχώρησε την Τετάρτη (11.03.2026) σε έκτακτες ανακοινώσεις, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα παρέμβασης πριν η πίεση αποτυπωθεί ακόμη πιο έντονα στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασαν το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε άμεση ισχύ το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις για τα μέτρα κατά της ακρίβειας στο live blog του newsit.gr.

14:46 | 11.03.2026
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Μεταξύ των μέτρων, που ανακοινώθηκαν, είναι και η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου.

Με απόφαση του πρωθυπουργού, θα έχουν άμεση εφαρμογή. Αφορούν την βιομηχανία, super markets, πρατήρια καυσίμων.

Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ειδικότερα:

-το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο

-τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.

14:24 | 11.03.2026
Χατζηδάκης: Δε θα είμαστε ανεκτικοί απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας 

Τα μέτρα, με απόφαση του πρωθυπουργού, θα έχουν άμεση εφαρμογή. Αφορούν την βιομηχανία, super markets, πρατήρια καυσίμων. 
Η κυβέρνηση δεν θα είναι ανεκτική απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας 

14:24 | 11.03.2026

Καλώ την αντιπολίτευση να στηρίξει το μέτρο του μεικτού πλαφόν. 

14:22 | 11.03.2026

Αμέσως μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ένα προϊόν θα πωλείται με καθορισμένο περιθώριο κέρδους. Αυτό θα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2026. Από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί για ποια προϊόντα θα εξακολουθήσει το μέτρο. 

14:21 | 11.03.2026

Από την πρώτη στιγμή έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι. 

14:20 | 11.03.2026
Θεοδωρικάκος: Εντείνονται οι πιέσεις στις αγορές 

Η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί κλίμα αβεβαίοτητας σε όλο τον κόσμο και εντείνει τις πιέσεις στις αγορές. 

Σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες οφείλουμε να προστατεύσουμε την κοινωνία. 

Από την πρώτη στιγμή του πολέμου εντάθηκαν οι έλεγχοι, έγιναν 1.500 ιδίως σε πρατήρια βενζίνης.

Θα επιβληθεί πλαφόν κέρδους και στα καύσιμα και στα τρόφιμα και στα βασικά ήδη.


Τα πρόστιμα για τους παραβάτες μπορεί να φτάσουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Το μέτρο αφορά σούπερ μάρκετ, εμπόριο και εταιρείες διακίνησης προϊόντων.

14:19 | 11.03.2026

Σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας καθήκον μας είναι να απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας πάνω από τους πολίτες 

14:17 | 11.03.2026

Χθες η χώρα μας βρίσκονταν ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με το φθηνότερο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. 

14:17 | 11.03.2026

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα νησιά. Στόχος η επάρκεια. 

14:16 | 11.03.2026

Θέτουμε ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους για να προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

14:15 | 11.03.2026
Παπασταύρου: Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχει άμεση αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών 

Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και βεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις.

Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.

Το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. 

14:14 | 11.03.2026

Προωθείται ήδη μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει δημοσίευση και τα μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής

14:12 | 11.03.2026

Έχουμε αποφασίσει να προτεραιοποιήσουμε την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.

14:11 | 11.03.2026

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα δράσουμε όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης και ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας. Όποια περιθώρια υπάρχουν σήμερα, αυτό οφείλεται στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας της κυβέρνησης.

13:56 | 11.03.2026
Χατζηδάκης: Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας

 Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να κινηθεί με τη δέουσα σοβαρότητα και ταχύτητα, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία. Θέλω να κάνω τρεις επιμέρους παρατηρήσεις.

Πρώτον, δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας και εφοδιασμού, ειδικά στην ενέργεια.

13:35 | 11.03.2026
O Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ θα έχουν ορίζοντα τριμήνου
13:33 | 11.03.2026
βενζίνη
Μέτρα για την ακρίβεια ανακοινώνουν το μεσημέρι Χατζηδάκης, Παπασταύρου και Θεοδωρικάκος
Η κυβέρνηση φαίνεται προς το παρόν να αποφεύγει μέτρα που είχαν εφαρμοστεί μετά την ενεργειακή κρίση της Ουκρανίας, όπως το Fuel Pass και προσανατολίζεται σε επίδομα καυσίμων, με εισοδηματικά κριτήρια
13:32 | 11.03.2026

Καλησπέρα σας από το newsit.gr. Εδώ θα παρακολουθήσετε live την παρουσίαση του πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υπό το βάρος των ανατιμήσεων που προκαλεί η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η κρίση στο Ιράν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
122
80
58
55
Οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: 6 κρίσιμα αγαθά που πλήττονται από τον πόλεμο στο Ιράν – Από αλουμίνιο και αιθανόλη μέχρι ζάχαρη
Παγκόσμια κρίση στις αγορές πρώτων υλών από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, αναφέρουν οι New York Times - «Οι τσέπες των καταναλωτών θα πιεστούν»
Μεγάλοι σάκοι ζάχαρης στη Βραζιλία
Newsit logo
Newsit logo