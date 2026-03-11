Μέτρα κατά της ακρίβειας: Θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και καύσιμα – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια

Υπό το βάρος των ανατιμήσεων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και με φόντο τα πρώτα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, η κυβέρνηση προχώρησε την Τετάρτη (11.03.2026) σε έκτακτες ανακοινώσεις, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα παρέμβασης πριν η πίεση αποτυπωθεί ακόμη πιο έντονα στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασαν το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σε άμεση ισχύ το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις για τα μέτρα κατά της ακρίβειας στο live blog του newsit.gr.
Μεταξύ των μέτρων, που ανακοινώθηκαν, είναι και η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου.
Με απόφαση του πρωθυπουργού, θα έχουν άμεση εφαρμογή. Αφορούν την βιομηχανία, super markets, πρατήρια καυσίμων.
Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ειδικότερα:
-το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο
-τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.
Η κυβέρνηση δεν θα είναι ανεκτική απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας
Καλώ την αντιπολίτευση να στηρίξει το μέτρο του μεικτού πλαφόν.
Αμέσως μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ένα προϊόν θα πωλείται με καθορισμένο περιθώριο κέρδους. Αυτό θα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2026. Από εκεί και πέρα θα αποφασιστεί για ποια προϊόντα θα εξακολουθήσει το μέτρο.
Από την πρώτη στιγμή έχουν γίνει πολλοί έλεγχοι.
Η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί κλίμα αβεβαίοτητας σε όλο τον κόσμο και εντείνει τις πιέσεις στις αγορές.
Σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες οφείλουμε να προστατεύσουμε την κοινωνία.
Από την πρώτη στιγμή του πολέμου εντάθηκαν οι έλεγχοι, έγιναν 1.500 ιδίως σε πρατήρια βενζίνης.
Θα επιβληθεί πλαφόν κέρδους και στα καύσιμα και στα τρόφιμα και στα βασικά ήδη.
Τα πρόστιμα για τους παραβάτες μπορεί να φτάσουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.
Το μέτρο αφορά σούπερ μάρκετ, εμπόριο και εταιρείες διακίνησης προϊόντων.
Σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας καθήκον μας είναι να απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας πάνω από τους πολίτες
Χθες η χώρα μας βρίσκονταν ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με το φθηνότερο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα νησιά. Στόχος η επάρκεια.
Θέτουμε ανώτατο όριο στο περιθώριο κέρδους για να προστατευθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και βεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις.
Προωθείται ήδη μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει δημοσίευση και τα μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής
Έχουμε αποφασίσει να προτεραιοποιήσουμε την αντιμετώπιση των φαινομένων αισχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα δράσουμε όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης και ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας. Όποια περιθώρια υπάρχουν σήμερα, αυτό οφείλεται στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας της κυβέρνησης.
Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να κινηθεί με τη δέουσα σοβαρότητα και ταχύτητα, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία. Θέλω να κάνω τρεις επιμέρους παρατηρήσεις.
Πρώτον, δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας και εφοδιασμού, ειδικά στην ενέργεια.
