Προς σημαντική πτώση τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μετά την υποχώρηση της χονδρικής κάτω από τα 80 ευρώ

Η μέση τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος έπεσε το Φεβρουάριο κάτω από τα 80 ευρώ, έναντι 108 ευρώ τον Ιανουάριο, γεγονός που πρόκειται να πιέσει αρκετά προς τα κάτω και τα τιμολόγια λιανικής που θα ανακοινωθούν στις αρχές Μαρτίου.

Αξίζει να επισημάνουμε, επίσης, ότι πρόκειται για ένα νούμερο 27% χαμηλότερο σε μηνιαία βάση και 48% χαμηλότερο από τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμμαχοι του καταναλωτή το Φεβρουάριο ήταν αφενός οι συγκρατημένες διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπών, και αφετέρου η υψηλή παραγωγή των υδροηλεκτρικών και των ΑΠΕ, ιδίως των αιολικών. Έτσι, η τιμή χονδρικής έπεσε σε επίπεδα που είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια το χειμώνα, αν και οφείλεται εν μέρει σε δομικούς και εν πολλοίς σε έκτακτους παράγοντες, όπως οι βροχές.

Η επίδραση στα κυμαινόμενα τιμολόγια, δηλαδή πράσινα και κίτρινα, αναμένεται να είναι άμεση, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα επηρεαστούν και τα μπλε σταθερά προϊόντα που στηρίζονται σε πιο ευρύ ορίζοντα για τη διαμόρφωσή τους.

Κρίνοντας από την προηγούμενη εμπειρία, οι εταιρείες προμήθειας τείνουν να επανακαθορίζουν τα πράσινα τιμολόγια σε ένα επίπεδο στις αρχές της κάθε εποχής του έτους και ακολούθως τα αναπροσαρμόζουν σε μηνιαία βάση μέχρι την επόμενη. Έτσι, ο Μάρτιος δεν αποκλείεται να στείλει το σήμα για το τί θα ισχύσει στη λιανική γενικότερα για την άνοιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παράγοντες που θα κρίνουν τη συνέχεια

Καθώς η «βουτιά» της χονδρικής το μήνα που κλείνει προσέγγισε το 30%, το ερώτημα που γεννάται είναι αν αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι οι τιμές της άνοιξης νωρίτερα από το φυσιολογικό ή αν πρόκειται να υποχωρήσουν κι άλλο καθώς θα οδεύουμε προς τον Απρίλιο και το Μάιο.

Η απάντηση στο ερώτημα θα εξαρτηθεί πρωτίστως από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, που κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα λειτουργούν σε πολύ πιο έντονο ρυθμό από συνήθως. Οι σημαντικές ποσότητες ενέργειας που παράγουν έναντι χαμηλού κόστους σε συνδυασμό με τις ούτως ή άλλως ανεπτυγμένες ΑΠΕ, είναι ο συνδυασμός που επέτρεψε να υποχωρήσει η τιμή του ρεύματος.

Έτσι, εάν τα υδροηλεκτρικά λειτουργήσουν έστω και σε ένα μέρος του σημερινού τους μεριδίου (ανέρχεται σε 25%) την άνοιξη, τότε ο συνδυασμός με την πτώση της ζήτησης θα φέρει ακόμα πιο χαμηλά τη χονδρική.

Αντιθέτως, αν τα υδροηλεκτρικά πέσουν αρκετά χαμηλότερα, τότε εκτιμάται ότι οι τιμές θα παγιωθούν κοντά στα τωρινά επίπεδα, τα οποία έτσι κι αλλιώς κρίνονται ικανοποιητικά σε σύγκριση με ό,τι βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Παραδοσιακά, η λογική είναι πρέπει να μείνουν αρκετά νερά στους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών για το καλοκαίρι, όταν η ζήτηση χτυπάει “κόκκινο”. Όπως είναι φυσικό, το θέμα έχει να κάνει και με τις βροχές στη χώρα μας από εδώ και πέρα.



































